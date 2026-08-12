Једноставније, брже и сигурније до банкарског рачуна

Аутор:АТВ редакција
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Наша банка а.д. Бања Лука омогућила је грађанима да захтјев за отварање рачуна поднесу онлајн, без чекања и непотребног доласка у пословницу.
Нова дигитална услуга доступна је путем апликације:
https://onlinewizard.nasa-banka.com/registerAccount
Корисник кроз неколико једноставних корака уноси потребне податке, бира производе и услуге које жели користити и прилаже тражену документацију.
Унесени подаци аутоматски се валидирају, док приложени документи пролазе контролу исправности, квалитета и сигурности.
Након успјешне провјере, подаци се аутоматски преносе у информациони систем Банке. Тиме се убрзава обрада захтјева, смањује могућност грешке и елиминише потреба за поновним ручним уносом података.
Онлајн поступак значајно скраћује вријеме потребно за отварање рачуна.
Након обраде захтјева, клијент долази у одабрану пословницу ради идентификације, потписивања уговорне документације и преузимања платне картице.
На овај начин највећи дио поступка може бити завршен унапријед, са било које локације и у вријеме које одговара клијенту.
Посебна пажња посвећена је заштити личних података и сигурности достављене документације.
Аутоматске контроле омогућавају провјеру унесених података и приложене документације прије њиховог преноса у информациони систем Банке, чиме се додатно унапређују сигурност, поузданост и ефикасност цјелокупног процеса.
„Увођењем онлајн подношења захтјева за отварање рачуна настављамо дигиталну трансформацију наших услуга с циљем да клијентима омогућимо једноставније, брже и сигурније банкарско искуство. Аутоматизована валидација података, сигурносна контрола документације и директан пренос података у информациони систем Банке значајно убрзавају обраду захтјева, док се долазак у пословницу своди искључиво на завршне формалности.“ – саопштено је из Наше банке а.д. Бања Лука.
Увођење онлајн захтјева за отварање рачуна представља још један корак у дигиталној трансформацији Наше банке.
Банка ће наставити да развија савремена дигитална рјешења која клијентима штеде вријеме, поједностављују кориштење услуга и омогућавају већу доступност банкарских производа.
Захтјев за отварање рачуна може се поднијети путем апликације:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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