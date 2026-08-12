Док трају обећања, славине суве: Мјештани на измаку и снаге и стрпљења

Аутор:Марија Милановић
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Драгочај, Рамићи и Бистрица, насеља са великим бројем обећања и даље без капи воде.
Док надлежни Града Бањалука најављују рјешавање проблема водоснабдијевања, мјештани поменутих насеља најбоље знају како им је на највећим врућинама док у својим домовима данима, седмицама, а неки и много дуже немају воду.
„Да вам искрено кажем, катастрофа је за воду. У четвртак ће бити 15 дана. Мало се појави, јутрос је била око пола пет, ја сам успјела нешто наточити и одједном је нестала и немамо никако већ. Нас је седморо у кући, ни веша опрати“, рекла је једна од мјештанки за АТВ.
Како друга поручује, радије би била гладна него жедна.
„Многи људи немају. Није одавно суша била као што је ова. Довлачимо одакле имамо да је најближе. Немају људи па гледају гдје могу одатле у бачву па донесу“, поручује мјештанка Бистрице.
Села Бранковићи, Бојанићи, Мишићи немају воду 20 дана, како поручује један од мјештана те додаје да су се надлежни у бањалучком Водоводу након немилосрдних 20 дана сјетили да озраче цијеви.
„Сналазимо се тако што носимо с извора и нама и стоци“, поручује он.
У Бистрици једино што је константно је врућина, а стабилно водоснабдијевање још увијек није.
Мјештани Бистрице су поручили да уколико се ускоро стање не поправи, засигурно неће чекати испред сувих славина да се чудо деси већ ће узети ствар у своје руке.
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