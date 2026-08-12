"Влада Српске опредјељена за ванредно усклађивање пензија када год постоје реални извори финансирања"

Аутор:АТВ редакција
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Директор Фонда за пензијско-инвалидско осигурање /ПИО/ Републике Српске Младен Милић изјавио је Срни да су пензије од 2013, закључно са августом ове године, номинално расле 86,23 одсто, а ефективно или стварно 127,15 одсто.
Милић је нагласио да Влада Републике Српске остаје опредијељена да у складу са финансијским могућностима, када год за то постоје обезбијеђени реални извори финансирања из раста наплате доприноса, донесе одлуку о ванредном усклађивању пензија.
Он је рекао да Влада Републике Српске прати кретање цијена на мало и просјечне плате у првој половини године као кључних показатеља у очувању достигнутог стандарда у исплати пензија за све кориснике права.
Милић је навео да су у посљедњих 12 година пензије усклађене 25 пута, од чега је 10 пута редовно годишње усклађивање у складу са Законом о ПИО, док је Влада Републике Српске 15 пута донијела одлуку и о ванредном усклађивању.
Према његовим ријечима, пензионери и исплата пензија остају приоритет Владе Републике Српске у исплати из трезора, а доказ за то је да у посљедњих више од 10 година пензије нису касниле ни дан и исплата је обично неколико дана прије 10. у мјесецу.
"У посљедње двије године једино је Влада Републике Српске у државама насталим на простору бивше Југославије у децембру исплатила двије пензије, и то на почетку децембра пензију за новембар, а посљедњих дана децембра, односно године и децембарску", нагласио је Милић.
Милић је подсјетио да је половином јуна Влада Републике Српске, заједно са предсједником Републике, с циљем заштите достигнутог стандарда корисника права, најавила да ће у трећем кварталу донијети одлуку о 15. ванредном усклађивању пензија од најмање 3,5 одсто, колико су показивали параметри од којих зависи усклађивање пензија.
Он је додао да је, сходно томе, Влада Републике Српске на сједници 9. јула донијела одлуку о 15. ванредном усклађивању пензија за 3,55 одсто.
"Ово ванредно усклађивање пензије за август, која ће се исплатити почетком септембра заједно са редовним годишњим усклађивањем од 6,45 одсто из јануара представља номинално усклађивање за 10 одсто од почетка године, чиме су пензије ефективно или стварно повећане у периоду јануар-август за 10,23 одсто", истакао је Милић.
Директор Фонда ПИО напоменуо је да је најављена и исплата једнократне новчане помоћи пензионерима крајем септембра или почетком октобра, за шта је Влада Републике Српске обезбиједила око 32 милиона КМ.
Милић је рекао да ће једнократна новчана помоћ, као што је то било и у више наврата претходних година, нарочито у периоду пандемије вируса корона, па и послије, бити исплаћена свим корисницима права.
"Као што је већ најављено из кабинета предсједника Владе и предсједника Републике Српске, корисницима права чија је пензија нижа од просјечне пензије исплаћене за мјесец који претходи доношењу одлуке једнократно ће бити исплаћено 120 КМ, а онима чија је пензија већа од просјечне пензије исплатићемо 80 КМ", навео је Милић.
Он је напоменуо да ће једнократна пензионерима бити исплаћена као и пензија на рачуне у банкама или путем поште.
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