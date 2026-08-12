Коњиц: Ватра стигла до кућа, затражена помоћ из ваздуха

Ватрена стихија запријетила је током ноћи стамбеним објектима на подручју Коњица, ватрогасци се цијелу ноћ боре с пожарима, а због тешке ситуације затражена је међународна помоћ канадера и хеликоптера, потврђено је из Професионалне ватрогасне јединице Коњиц.

Борба с ватром траје без престанка, али екстремно високе температуре, снажан вјетар и изузетно тежак терен додатно отежавају гашење.

Посебно алармантна ситуација била је у селу Џепи, гдје се велики шумски пожар током јучерашњег дана и ноћи проширио према насељеном подручју.

Ватра је захватила и уништила неколико напуштених објеката.

Током ноћи избио је и нови пожар у насељу Живашница код Коњица.

Ситуацију додатно отежавају неприступачан и стрм терен, високе температуре и велика брзина ширења ватре. На појединим дијеловима терена гашење је изузетно тешко, па локалне снаге без помоћи из ваздуха тешко могу ставити пожаре под контролу, преносе федерални медији.

Ватрогасци истичу да приоритет остаје заштита становништва, стамбених објеката и критичне инфраструктуре и додају да уколико ваздушна подршка буде одобрена и брзо ангажована, то ће значајно помоћи у гашењу најкритичнијих пожаришта, преноси Срна.