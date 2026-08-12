"Бору Капетановића ћемо памтити по незаборавним стиховима о страдању српског народа"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Удружења књижевника Републике Српске Предраг Бјелошевић рекао је да ће књижевник Боро Капетановић остати упамћен по родољубивим пјесмама и незаборавним стиховима о страдању српског народа.
Бјелошевић је навео да су неке од тих пјесама "Јасеновац", али и "Сана ривер", у којима је описао сву своју и патњу и трагедију свог народа.
"Боро Капетановић је наша историја, јер је преживио сву нашу голготу и голготу својих предака", рекао је Бјелошевић новинарима у Бањалуци, прије комеморације поводом смрти Боре Капетановића.
Он је навео да је Боро Капетановић овај свијет напустио у сну, онако како и доликује пјеснику.
"Ниједан одлазак није лијеп за пријатеље и породицу, али нам се намеће увјерење да је то пјеснички одлазак. Можда је сањао своју `Сану ривер`, са којом се фактички никада није опростио, у души и срцу је носио ту ријеку и сјећање на најљепше тренутке у Санском Мосту", истакао је Бјелошевић.
Бањалучки књижевник Јово Чулић рекао је да је Капетановић писао на специфичан начин, на основу сопственог, али и искустава других, преноси Срна.
"Писао је властитом крвљу, све што је написао било је истинито и прожето дозом бола. Мислим да ћемо тек схватити кога смо имали", рекао је Чулић.
Новинар и бањалучки пјесник Милан Ракуљ рекао је да је Капетановић са собом увијек доносио свјежину, која је долазила из његовог контакта са народом и публиком, али и из тога јер је помно пратио савремену књижевну сцену.
Савремени српски пјесник, прозаиста и књижевник за дјецу Боро Капетановић преминуо је јуче у 73. години.
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