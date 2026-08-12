Припадник ОС БиХ спасио мајку и бебу из преврнутог аутомобила

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поручник Недим Мулић, припадник Оружаних снага БиХ, спасио је мајку и бебу након што се у саобраћајној незгоди у Живиницама преврнуо аутомобила у којем су се налазиле.
Мулић се случајно затекао на мјесту незгоде и одмах притекао у помоћ.
"Припадник Оружаних снага Босне и Херцеговине поручник Недим Мулић показао је изузетну храброст и присебност када је, након саобраћајне незгоде у Живиницама, помогао у спашавању мајке и њене мале бебе из преврнутог аутомобила. Заједно с припадником МУП-а, успио је сигурно извући мајку и бебу из возила које је било преврнуто на кров", саопштено је из Министарства.
Како наводе, његову храброст, присебност и несебичност као примјер хуманости у критичном тренутку јавно су похвалили професионални ватрогасац Аљо Аљић, који је свједочио догађају, као и други грађани који су се накнадно укључили у пружање помоћи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму