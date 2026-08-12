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Припадник ОС БиХ спасио мајку и бебу из преврнутог аутомобила

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 12:15

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Припадник ОС БиХ спасио мајку и бебу из преврнутог аутомобила
Фото: Facebook / OS BiH

Поручник Недим Мулић, припадник Оружаних снага БиХ, спасио је мајку и бебу након што се у саобраћајној незгоди у Живиницама преврнуо аутомобила у којем су се налазиле.

Мулић се случајно затекао на мјесту незгоде и одмах притекао у помоћ.

"Припадник Оружаних снага Босне и Херцеговине поручник Недим Мулић показао је изузетну храброст и присебност када је, након саобраћајне незгоде у Живиницама, помогао у спашавању мајке и њене мале бебе из преврнутог аутомобила. Заједно с припадником МУП-а, успио је сигурно извући мајку и бебу из возила које је било преврнуто на кров", саопштено је из Министарства.

Како наводе, његову храброст, присебност и несебичност као примјер хуманости у критичном тренутку јавно су похвалили професионални ватрогасац Аљо Аљић, који је свједочио догађају, као и други грађани који су се накнадно укључили у пружање помоћи.

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Тагови :

ОС БиХ

удес

Саобраћајна несрећа

Недим Мулић

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