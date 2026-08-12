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Мркоњићанин напао Бањалучанку, па ухапшен

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 10:46

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Фото: ATV

Бањалучка полиција ухапсила је мушкарца из Мркоњић Града чији су иницијали Д.П. јер је у Бањалуци након вербалне расправе физички напао жену из тог града.

Д.П. је ухапшен јуче због постојања основа сумње да је починио кривично дјело тјелесна повреда, саопштено је из бањалучке Полицијске управе.

У саопштењу је наведено и да су которварошки полицајци ухапсили возача из тог мјеста чији су иницијали С.Н. јер је возио са 0,75 промила алкохола у крви, а био је позитиван и на кокаин.

О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Котор Варошу - Одјељење за прекршаје.

На подручју у надлежности Полицијске управе Бањалука у посљедња 24 часа евидентирана су четири кривична дјела, два нарушавања јавног реда и мира, 20 саобраћајних незгода, као и два пожара.

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Тагови :

Мркоњић Град

Бањалука

Котор Варош

ПУ Бањалука

Нападач

напао жену

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