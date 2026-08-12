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Путин обукао униформу и рекао: "НАТО је кренуо..."

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:29

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Путин обукао униформу и рекао: "НАТО је кренуо..."
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Gavriil Grigorov

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је данас током посјете ракетној крстарици "Варјаг", на којој је посматрао завршну фазу вјежби Тихоокеанске флоте, да НАТО повећава војно присуство у Пацифику и да тиме расте потенцијал за сукоб у региону.

"Видимо да, нажалост, потенцијал за сукоб овде расте. НАТО се овде инфилтрира, стварају се нови војно-политички блокови, а распоређују се или планирају нови системи наоружања који представљају претњу и нашој земљи", рекао је Путин, пренијела је агенција РИА Новости.

Он је оценио да су вежбе Пацифичке флоте неопходне за одржавање њене борбене готовости, заштиту руских интереса и безбједности у Азијско-пацифичком региону, као и за јачање руског војног присуства, узимајући у обзир искуства из рата у Украјини.

Путин је, такође, рекао да Русија не прети Јапану и да нема територијалне или друге претензије према Токију, али је навео да је Јапан у најновијим војним доктринарним документима први пут означио Русију као једну од главних пријетњи.

"Желио бих да истакнем да ми не пријетимо Јапану. Немамо апсолутно никаквих притужби. Јапан је први пут у својим најновијим војно-доктринарним документима навео Русију као извор примарних пријетњи", рекао је Путин.

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Руски предсједник је рекао и то да Москва примјећује покушаје власти у појединим земљама да ограниче кретање руских бродова и упозорио да ће Русија узвратити истом мјером на сваки покушај заплене њених трговачких бродова, без обзира на то у којим водама до тога дође, преноси Танјуг.

"Русија ће одговорити истом мјером ако западне земље заплијене руске трговачке бродове. ко се ово спроведе у пракси, бићемо приморани да одговоримо истом мјером. И не нужно у водама где се планирају напади на наше бродове и пловила. Већ тамо где ми сами сматрамо да је то неопходно и прикладно. Било гдје", рекао је.

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Говорећи о руским маринцима, Путин је оцијенио да припадници Пацифичке флоте могу да изврше све постављене борбене задатке и похвалио их због, како је рекао, "смелог, професионалног и херојског" дјеловања.

Путин је истакао и да је Русија спремна за сарадњу на Арктику, укључујући коришћење Сјеверног морског пута, у складу са међународним поморским правом.

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Тагови :

Владимир Путин

Јапан

НАТО

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