Ауто у провалији: У језивој трагедији у САД-у погинуло пет младића, сви имали по 17 година

Аутор:АТВ редакција
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Пет младића погинуло је у саобраћајној несрећи након што је аутомобил слетио са ивице литице у Колораду, саопштила је полиција.
Трагична несрећа догодила се у суботу увече у Гранд Џанкшну, око 395 километара од Денвера, наводи полиција у извјештају.
"Прве екипе за хитне интервенције стигле су на мјесто несреће око 7.45 ујутру у недјељу и затекле аутомобил који је завршио на падини", саопштила је Полицијска управа Гранд Џанкшна.
Five teenagers died after their car drove off CLIFF in rural Colorado https://t.co/4gDI1xGaox— Daily Mail (@DailyMail) August 11, 2026
Свих пет жртава били су младићи од 17 година и сви су били становници Гранд Џанкшна. Проглашени су мртвима на мјесту несреће. Троје њих, укључујући возача и путнике на предњим сједиштима, било је везано сигурносним појасевима.
Друга двојица нису користила појас и испала су из возила, саопштила је Канцеларија мртвозорника округа Меса. Полиција истражује да ли је неприлагођена брзина била фактор који је допринио несрећи. За сада није познато ко је управљао аутомобилом.
Портпарол канцеларије мртвозорника рекао је за „Дејли мејл“ да њихова правила, као и закон савезне државе, не дозвољавају објављивање имена особа млађих од 18 година. Међутим, породица и пријатељи жртава идентификовали су их на интернету.
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