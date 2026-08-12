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Ауто у провалији: У језивој трагедији у САД-у погинуло пет младића, сви имали по 17 година

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 10:53

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Ауто у провалији: У језивој трагедији у САД-у погинуло пет младића, сви имали по 17 година
Фото: Društvene mreže, Grand Junction Police Department

Пет младића погинуло је у саобраћајној несрећи након што је аутомобил слетио са ивице литице у Колораду, саопштила је полиција.

Трагична несрећа догодила се у суботу увече у Гранд Џанкшну, око 395 километара од Денвера, наводи полиција у извјештају.

"Прве екипе за хитне интервенције стигле су на мјесто несреће око 7.45 ујутру у недјељу и затекле аутомобил који је завршио на падини", саопштила је Полицијска управа Гранд Џанкшна.

Свих пет жртава били су младићи од 17 година и сви су били становници Гранд Џанкшна. Проглашени су мртвима на мјесту несреће. Троје њих, укључујући возача и путнике на предњим сједиштима, било је везано сигурносним појасевима.

Узрок несреће

Друга двојица нису користила појас и испала су из возила, саопштила је Канцеларија мртвозорника округа Меса. Полиција истражује да ли је неприлагођена брзина била фактор који је допринио несрећи. За сада није познато ко је управљао аутомобилом.

Портпарол канцеларије мртвозорника рекао је за „Дејли мејл“ да њихова правила, као и закон савезне државе, не дозвољавају објављивање имена особа млађих од 18 година. Међутим, породица и пријатељи жртава идентификовали су их на интернету.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Колорадо

Денвер

провалија

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