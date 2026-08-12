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Путин: Русија не пријети Токију и нема никакве претензије према њему

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 10:33

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Владимир Путин
Фото: Таnjug/АP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Русија не пријети Јапану и Москва нема никакве претензије према Токију, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Јапан је увео санкције Русији због сукоба у Украјини, а да при томе није ни покушао да сагледа његове коријене", рекао је Путин.

Путин је додао да је Јапан први пут уврстио Русију међу главне пријетње у својим доктринарним документима, преноси Срна .

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Јапан

Москва

пријетња

Токио

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