Путин: Русија не пријети Токију и нема никакве претензије према њему

Аутор:АТВ редакција
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Русија не пријети Јапану и Москва нема никакве претензије према Токију, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Јапан је увео санкције Русији због сукоба у Украјини, а да при томе није ни покушао да сагледа његове коријене", рекао је Путин.
Путин је додао да је Јапан први пут уврстио Русију међу главне пријетње у својим доктринарним документима, преноси Срна .
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