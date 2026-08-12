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Остаци тајфуна "Делфин" донијели рекордне падавине

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 09:40

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Људи са кишобранима шетају по киши у подручју Храма Неба у Пекингу, у сриједу, 12. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Остаци тајфуна "Делфин" донијели су огромне количине падавина у Пекинг и централну провинцију Хенан, гдје је за 24 часа пала количина кише већа од трећине просјечних годишњих падавина.

Рекорди у количини падавина оборени су у дијеловима централних провинција Хенан и Хубеј.

У граду Вуганг, у којем се налази једна од највећих кинеских компанија за производњу челика, пало је 209,5 милиметара кише, док је у Сјангјангу забиљежено 169,1 милиметар. Оба резултата представљају рекордне дневне количине падавина за август.

"Делфин", најснажнији тајфун који је ове године погодио Кину, ослабио је након што је прешао више од 6.000 километара, али његови остаци увлаче тропску влагу дубоко у унутрашњост земље, повећавајући ризик од поплава, преноси Срна.

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Тагови :

Тајфун Делфин

Кина

обилне падавине

Киша

Пљускови

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