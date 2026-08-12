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Није добро: Расту проблеми у Њемачкој

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 10:31

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Застава Њемачке
Фото: Claudio Mota/Pexels

Нагли скок цијене енергије након истека програма пореских олакшица на гориво подстакао је инфлацију у Њемачкој на 2,8 одсто у јулу, саопштио је Савезни завод за статистику.

- Цијене енергије наставиле су да расту по натпросјечној стопи и тако су остале централни покретач инфлације - изјавила је Рут Бренд, предсједник Савезног завода за статистику.

Инфлација би могла додатно да порасте у наредним мјесецима. Конфликт између САД и Ирана остаје неријешен, а наде да ће се Ормуски мореуз поново отворити за сада нису остварене, преноси агенција ДПА.

У мају и јуну, влада Њемачке ублажила је притиске на цијене смањењем акциза на бензин и дизел за нешто мање од 0,17 по литру.

Стопа инфлације у јуну била је 2,3 одсто.

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Тагови :

Њемачка

Инфлација

гориво

Иран

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