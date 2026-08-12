Није добро: Расту проблеми у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Нагли скок цијене енергије након истека програма пореских олакшица на гориво подстакао је инфлацију у Њемачкој на 2,8 одсто у јулу, саопштио је Савезни завод за статистику.
- Цијене енергије наставиле су да расту по натпросјечној стопи и тако су остале централни покретач инфлације - изјавила је Рут Бренд, предсједник Савезног завода за статистику.
Инфлација би могла додатно да порасте у наредним мјесецима. Конфликт између САД и Ирана остаје неријешен, а наде да ће се Ормуски мореуз поново отворити за сада нису остварене, преноси агенција ДПА.
У мају и јуну, влада Њемачке ублажила је притиске на цијене смањењем акциза на бензин и дизел за нешто мање од 0,17 по литру.
Стопа инфлације у јуну била је 2,3 одсто.
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