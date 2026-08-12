Више од 3.000 казни због кориштења телефона током вожње

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске издали су од почетка године 3.826 прекршајних налога возачима због коришћења мобилног телефона током вожње, рекао је главни инспектор Јединице полиције за безбједност саобраћаја МУП-а Српске Данко Тунић поводом почетка превентивне кампање "Или мобилни или волан".
Кампања ће трајати до 31. августа, а циљ је подизање свијести возача и других учесника у саобраћају о ризицима које са собом носи коришћење мобилног телефона током управљања возилом.
Тунић је навео да је за коришћење мобилног телефона током вожње прописана новчана казна од 200 до 400 КМ, док казна у случају саобраћајне незгоде за коју се утврди да је узрокована употребом телефона износи од 400 до 2.000 КМ.
"Осим новчане казне, предвиђена су и два казнена бода, као и забрана управљања моторним возилом у трајању од једног до шест мјесеци. Непрописно коришћење мобилног телефона може бити фатално по самог возача и остале учеснике у саобраћају", рекао је Тунић новинарима у Бањалуци.
Додао је да су јул и август, према статистичким подацима МУП-а Српске, мјесеци у којима се догађа највећи број саобраћајних незгода.
Друштво
Кампања "Или мобилни или волан" почиње данас у Бањалуци
Горан Бошњак из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске рекао је да се ризик од настанка саобраћајне незгоде повећава четири пута уколико возач током вожње користи мобилни телефон, док је ризик још већи приликом писања и читања порука и других активности на телефону.
"Према посљедњем мјерењу индикатора безбједности саобраћаја, спроведеном прошле јесени, мобилни телефон током вожње користило је 8,8 одсто возача путничких аутомобила у Републици Српској. Када је ријеч о тешким теретним возилима, на подручју Полицијске управе Добој прошле године забиљежена је вриједност индикатора од чак 22 одсто", навео је Бошњак.
Бошњак је појаснио да возач који при брзини од 50 километара на час само једну секунду скрене поглед са пута, пређе око 14 метара, док за двије секунде пређе око 28 метара без одговарајућег праћења саобраћаја.
"Возач је тај који одлучује да ли ће користити мобилни телефон или управљати возилом и користити волан", рекао је Бошњак.
Јелица Лубура из Ауто-мото савеза Републике Српске рекла је да је коришћење мобилних телефона током вожње повећано и у Републици Српској, али и у другим дијеловима свијета.
Она је упозорила да многи возачи сматрају да могу безбједно управљати аутомобилом док истовремено пишу поруке, претражују друштвене мреже или користе друге садржаје на телефону.
"Чак и једна секунда непажње може довести до посљедица у саобраћају", истакла је Лубура.
Кампању "Или мобилни или волан" спроводе Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова и Ауто-мото савез Републике Српске, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе и средствима јавног информисања, преноси Срна.
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