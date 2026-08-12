Logo

Сајам "Жене на селу- темељ наше заједнице"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 11:58

Коментари:

0
ЦЕНТАР ЗА ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Фото: Centar za jednakost i ravnopravnost polova

Сајам "Жене на селу- темељ наше заједнице" који организује Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске одржава се у четвртак, 13.8.2026. године са почетком у 19:00 часова, на тргу патријарха српског Павла, Шипово.

"Кроз богат културно-умјетнички програм, представљање домаћих производа и традиционалне хране пружићемо подршку женама, традицији и знању. Сајам је једна од активности коју Центар проводи у складу са усвојеним Акционим планом за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској 2026-2028", поручују из Центра за једнакост и равноправност полова.

Како акционом плану тако и сајму подршку пружа и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, поручују из Центра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жене на селу- темељ наше заједнице

Центар за једнакост и равноправност полова

Шипово

Саво Минић

Коментари (0)

Више из рубрике

Преминула Мирјана Градина

Друштво

Преминула Мирјана Градина

1 д

0
Министарство унутрашњих послова полиција

Друштво

МУП Српске: Брзина је избор, посљедице нису!

1 д

0
Или мобилни или волан акција за возаче

Друштво

Више од 3.000 казни због кориштења телефона током вожње

1 д

0
Камп „Млади, узводно!“ окупио око 150 младих у Фочи

Друштво

Камп „Млади, узводно!“ окупио око 150 младих у Фочи

1 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима