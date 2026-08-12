Аутор:АТВ редакција
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Сајам "Жене на селу- темељ наше заједнице" који организује Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске одржава се у четвртак, 13.8.2026. године са почетком у 19:00 часова, на тргу патријарха српског Павла, Шипово.
"Кроз богат културно-умјетнички програм, представљање домаћих производа и традиционалне хране пружићемо подршку женама, традицији и знању. Сајам је једна од активности коју Центар проводи у складу са усвојеним Акционим планом за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској 2026-2028", поручују из Центра за једнакост и равноправност полова.
Како акционом плану тако и сајму подршку пружа и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, поручују из Центра.
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