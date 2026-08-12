Рачуница проста: Ево ко више брине о својим борцима

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској ће у петак, 14. августа, бити исплаћен увећан борачки додатак. Док се у Српској борачка примања континуирано повећавају и редовно исплаћају, у ФБиХ борци спремају нови протест јер још чекају да закон о борачком додатку уопште и заживи.
У Српској основица расте на 5 КМ по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава, док је у ФБиХ предвиђено 1,50 КМ али тек од 2027. године.
Због тога су представници борачких удружења у ФБиХ најавили да ће 7. септембра изаћи на протест пред зграду Владе ФБиХ. Поручују да им је прекипјело због година празних обећања јер борачки додатак још није обезбијеђен као редовно примање иако се о њему говори годинама.
Прво им је обећано да ће додатак заживјети 1. јануара 2026. године али се то није догодило. Подсјећања ради, у Српској је то усвојено 2023. године.
Затим је најављено да ће закон бити усвојен прије љетних одмора али ни то није испоштовано у цјелости. Федерални парламент је тек 30. јула формално усвојио закон и то са свега 1.50 КМ по мјесецу проведеном у рату. Поређења ради, у Српској је основица 5 КМ по мјесеци у зони борбених дејстава.
Закон је усвојен, али новца нема. За његову примјену нису обезбијеђена потребна средства у буџету и примјена би требало да почне тек 2027. године. За реализацију је потребно око 234,7 милиона КМ али тај новац тренутно није обезбијеђен. И баш због овога, борци сматрају да су поново преварени празним обећањима и најављују протест.
Тако се разлика у приступу према борцима и борачким примањима у два ентитета најбоље види на конкретним бројкама.
Док једни спремају протест, у Српској у петак стиже и повећање борачког додатка.
Како је потврђено из Министарства финансија, повећање је омогућио нови Закон о правима бораца, војних инвалида и породица бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Њиме је повећана основица мјесечног борачког додатка са 4 КМ на 5 КМ по мјесецу у зони борбених дејстава, а то је повећање од 25%. Претходног мјесеца по овом основу је исплаћено 23,8 милиона, док ће у петак бити исплаћена накнада за јул у износу од 29,8 милиона КМ, што је повећање од 6 милиона КМ или 25,2%.
Подсјетимо, мјесечни борачки додатак за све демобилисане борце уведен је 2023. године, када је основица износила 2,20 КМ, а сада је 5 КМ што је више за 44%.
Такође, уведен је двоструки борачки додатак, односно посебна новчана накнада за борце са навршених 65 година који не остварују примања по другом основу.
Први пут је уведена и посебна новчана накнада за борце који су били у заробљеништву. Накнада се утврђује множењем мјесеци проведених у заробљеништву са основицом борачког додатка.
Нова категорија је и признавање статуса борца и припадајућих права по основу тог статуса припадницима оружаних снага Републике Српске Крајине.
Основица за обрачун војних инвалиднина везана је за кретање просјечне нето плате из претходне године, у проценту од 72%, и износи 1.100 КМ.
На крају, разлика је једноставна. У Српској се борачки додатак повећава и редовно исплаћује, док се у ФБиХ о њему и даље само говори. Борцима у ФБиХ су, очигледно, поново остали папир, обећање и чекање. Зато и овога пута одговарају протестом.
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