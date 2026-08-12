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Муња ударила у затвор! Повријеђено 16 затвореника

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12.08.2026 13:27

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гром ударио у Ајфелов торањ у Паризу
Фото: Facebook/Extreme Weather/printscreen

У Охају је повријеђено 16 затвореника, када је муња ударила у затвор, а пријављен је и најмање један смртни случај у овој савезној америчкој држави, преноси АП.

Из Министарства за поправне заводе Охаја саопштено је да је 16 затвореника хоспитализовано, међу којима је један хеликоптером превезен у болницу.

Несрећа се десила када је муња ударила у затворски комплекс југозападно од Кливленда.

У Охају су бројни дијелови главног града Колумбуса и околине остали без струје. Олује и торнада погодиле су овај регион, причинивши велику материјалну штету, пише Срна.

Снажно невријеме оставило је више од пола милиона људи без електричне енергије у Чикагу и на сјеверозападу савезне америчке државе Индијана.

Сирене за упозорење на торнадо огласиле су се док су се небо надвили тамни облаци. Сви летови су привремено обустављени на два главна чикашка аеродрома, а званичници су упозорили на кашњења док се нагомилани летови поново не успоставе.

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Тагови :

Охајо

муња

Затвор

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