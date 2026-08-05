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Муња усмртила фудбалера, повријеђено још 12 особа

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 15:16

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Муња усмртила фудбалера, повријеђено још 12 особа
Фото: Printscreen/X

Тајландски фудбалер погинуо је, док је још 12 особа, међу којима и један малезијски играч, повријеђено након што је гром ударио у фудбалски терен у граду Сунгај Голок (Sungai Golok), у јужној тајландској покрајини Наративат (Narathiwat), у уторак увече, 4. августа.

Начелник полиције у Сунгај Голоку Тун Сирикант (Thun Sirikhunt) рекао је да се несрећа догодила око 17.30 часова по локалном времену, током јаке кише и полуфиналне утакмице регионалног фудбалског турнира Голок ФА куп (Golok FA Cup) на стадиону Сантифап (Santiphap), објавио је малезијски лист „Њу стрејтс тајмс“ (New Straits Times).

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Утакмицу су играле екипе Абу икс Нонг Сирин (Abu x Nong Sirin) и САМКОЛТ (SAMCOLT), мјешовити тим састављен од тајландских и малезијских фудбалера. На Голок ФА купу учествују и други малезијски тимови, међу којима је Келантан ФК (Kelantan FC), рекао је Сирикант.

Сунгај Голок налази се у близини границе Тајланда и малезијске савезне државе Келантан.

Погинули фудбалер идентификован је као 24-годишњи Софван Авае (Sofwan Awae), крилни играч трећелигашког клуба Јала ФК (Yala FC).

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