Путин именовао новог команданта унутрашњег фронта

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин саопштио је да је за команданта унутрашњег фронта именовао Валерија Солодчука, досадашњег команданта руске борбене групе "Центар".
Путин је на састанку са званичницма Министарства одбране рекао да је понудио Андреју Иванајеву да буде на челу групе "Центар" и објавио да је Петар Болгарјов именован за вршиоца дужности команданта борбене групе "Исток".
Руски предсједник је додао да ће трупе руских беспилотних система предводити Денис Љамин.
"Желио бих да чујем вашу оцјену о томе шта се сада дешава на линији фронта, од министра одбране и начелника Генералштаба, те у зони одговорности група којима сте до сада командовали", рекао је Путин током састанка.
Предсједник Русије је нагласио да се наставља унапређење структуре Министарства одбране на основу искуства из специјалне војне операције, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
46 мин0
Република Српска
57 мин2
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
13
38
13
30
13
28
13
20
13
17
Тренутно на програму