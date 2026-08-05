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Путин именовао новог команданта унутрашњег фронта

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 13:02

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Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Tanjug

Руски предсједник Владимир Путин саопштио је да је за команданта унутрашњег фронта именовао Валерија Солодчука, досадашњег команданта руске борбене групе "Центар".

Путин је на састанку са званичницма Министарства одбране рекао да је понудио Андреју Иванајеву да буде на челу групе "Центар" и објавио да је Петар Болгарјов именован за вршиоца дужности команданта борбене групе "Исток".

Руски предсједник је додао да ће трупе руских беспилотних система предводити Денис Љамин.

"Желио бих да чујем вашу оцјену о томе шта се сада дешава на линији фронта, од министра одбране и начелника Генералштаба, те у зони одговорности група којима сте до сада командовали", рекао је Путин током састанка.

Предсједник Русије је нагласио да се наставља унапређење структуре Министарства одбране на основу искуства из специјалне војне операције, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Руска војска

Руска војна операција 2026

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