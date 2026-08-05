Logo

Црногорци кренули на Острог: Манастир је угрожен?

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 13:51

Коментари:

0
Манастир Острог
Фото: АТВ

Предсједник Општине Даниловград Александар Гргуровић изразио је озбиљну забринутост због издавања грађевинске дозволе за изградњу соларне електране инсталисане снаге 67 мегавата у близини манастира Острог.

Према његовим речима, електрана с пратећом инфраструктуром заузела би простор већи од милион квадратних метара.

Како је саопштио, ријеч је о пројекту који због своје величине, положаја и могућих посљедица по простор превазилази оквире једне инвестиције и захтјева пуну пажњу стручне и шире јавности. Посебно забрињава то што се пројекат реализује у непосредној близини Манастира Острог, једног од најзначајнијих културних, историјских и духовних симбола Црне Горе.

"Уколико је држава била спремна да одобри овакав пројекат, а да претходно није отклонила сваку разумну сумњу у погледу заштите културне баштине, онда се с правом поставља питање да ли су институције у овом поступку штитиле јавни интерес или су га ставиле у други план. Културна баштина није административна препрека развоју – она је уставна, законска и цивилизацијска обавеза државе", поручио је предсједник Општине Даниловград.

Нагласио је да Даниловград није против улагања у обновљиве изворе енергије нити против енергетске транзиције, која представља стратешки интерес Црне Горе, али сматра да ниједан развојни циљ не може бити оправдање за занемаривање обавезе државе да штити културну баштину.

"Када постоји и најмања сумња да један пројекат може нарушити простор од националног историјског, културног и духовног значаја, дужност државе није да убрзава процедуре, већ да покаже највећи степен опреза, стручности и одговорности. Држава која олако допушта интервенције у простору који припада културном идентитету свих грађана не показује снагу, већ институционалну слабост и неразумевање вриједности које је дужна да чува", навео је.

Према његовим ријечима, ово није питање инвеститора нити дневне политике, већ елементарне одговорности државе према сопственом насљеђу.

zamrzivac

Свијет

Оца годинама крио у замрзивачу: Полицији рекао да је отпутовао

Иако планирана соларна електрана није на територији Општине Даниловград, њен могући утицај не може се посматрати искључиво кроз административне границе.

Подсјетио је да Манастир Острог представља једно од кључних мјеста културног, историјског и духовног идентитета Црне Горе, чији значај одавно превазилази оквире једног вјерског комплекса и локалитета. Свака интервенција у његовом ширем просторном окружењу, како је нагласио, захтјева највиши степен стручне и институционалне одговорности.

Према његовим ријечима, у јавно доступној документацији разматран је и визуелни утицај планиране електране, укључујући могућност да комплекс буде видљив са саобраћајнице којом се прилази Манастиру Острог.

"Та околност сама по себи намеће питање на који начин је процијењен укупан утицај пројекта на културни пејзаж и да ли су надлежне институције детаљно размотриле посљедице које овакав захват може да изазове", рекао је Гргуровић.

Истакао је да не доноси унапред закључке нити оспорава право инвеститора да развија пројекте у складу са законом, али да јавност мора да добије потпуне информације када је ријеч о простору који представља дио идентитета цијеле државе.

Од Министарства просторног планирања, урбанизма и државне имовине, као и свих институција које су учествовале у поступку, затражио је да саопште да ли је прије издавања грађевинске дозволе извршена посебна процена могућег утицаја пројекта на културно добро од националног значаја и његов шири просторни контекст, као и да ли је Управа за заштиту културних добара учествовала у поступку и дала одговарајуће мишљење или сагласност у оквиру својих законских надлежности.

"Ово није политичко питање"

Затражио је и одговоре на питања да ли су анализирани могући ефекти пројекта на културни пејзаж, визуре и амбијенталне вредности простора у окружењу Манастира Острог, да ли постоје јавно доступне тродимензионалне визуализације које би грађанима омогућиле да виде како ће комплекс изгледати из најважнијих праваца прилаза манастиру, као и да ли су разматрана алтернативна пројектна решења или друге локације на којима би исти енергетски циљ могао бити остварен уз мањи утицај на простор.

"Ово нису политичка питања. То су питања која произлазе из обавезе институција да сваку одлуку од јавног значаја учине потпуно транспарентном и образложеном", поручио је, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Острог

Манастир Острог

Соларна електрана

Црна Гора

Коментари (0)

Прочитајте више

Фрешвејв фестивал конференција

Култура

Бањалука спремна за три дана врхунске музике и хиљаде посјетилаца

5 ч

0
Оца годинама крио у замрзивачу: Полицији рекао да је отпутовао

Свијет

Оца годинама крио у замрзивачу: Полицији рекао да је отпутовао

5 ч

0
За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ

Градови и општине

За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ

5 ч

0
Лед у Братунцу

Друштво

Невријеме на помолу: Стиже лед, па нови преокрет

5 ч

0

Више из рубрике

Граница

Регион

Заборавио једно правило на граници: БиХ држављанин остао празних џепова

9 ч

0
Бесплатан улаз на јавне базене у Љубљани током топлотног таласа

Регион

Бесплатан улаз на јавне базене у Љубљани током топлотног таласа

23 ч

0
Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.

Регион

Жена у Хрватској држала преко 30 лешева паса у кући, подигнута оптужница због мучења животиња

1 д

0
И Кршко у проблему због ниског водостаја

Регион

И Кршко у проблему због ниског водостаја

1 д

0

  • Најновије

19

26

Рамиз Салкић кандидат СДА за предсједника Републике Српске

19

24

Финансијско пословање Меморијалног центра Сребреница под лупом ОЈТ у Бијељини

19

24

Медијски радници – хероји у Одбрамбено-отаџбинском рату

19

23

За монструозно убиство Елфета Весели награђена слободним викендима

19

20

Републичко тужилаштво преузима случајеве пуцњаве из Источног Сарајева

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима