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Мјештани Драгочаја поново излазе на протест

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:28

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Вода
Фото: ATV

Иако су цијело љето имали проблем са водоснабдијевањем, незадовољство мјештана Драгочаја је кулминирало јер су пет дана, на највећим врућинама, били без воде, због чега су за четвртак најавили протесте.

Након кварова, попуцалих цијеви и поправки, вода је низ славине потекла тек у сриједу.

Ипак, битно је истакнути да поједини дијелови Драгочаја током љета нису имали воду ни по 15 дана.

Подсјетимо, предузеће "Водовод" је усљед повећане потрошње воде још у јуну започело контролисану испоруку воде за насеља која се снабдијевају са резервоара Пријаковци и Рамићи.

Мјештани Драгочаја наводе да су се након свега одлучили на мирне протесте.

"Ситуација са нестанком воде почетком љета је најавила озбиљне проблеме, који трају и даље, и чије рјешење се не назире. Пошто наши апели до сада нису уродили плодом, вријеме је да се мирно, сложно и достојанствено окупимо на протесту", најавили су мјештани Драгочаја.

Додају да ће се окупити у четвртак у 18 часова на главној цести код семафора у Драгочају, одакле ће послати заједничку поруку против, како кажу, одлука и немара институција које их остављају без основних услова за живот.

Даниел Дојчиновић, замјеник предсједника Савјета МЗ Драгочај, за "Независне новине" је потврдио да су пет дана били без воде, која се појавила тек у сриједу.

"Боре се људи, сналазе се како знају. Вода се довозила цистернама", каже Дојчиновић.

И Маја Каралић, предсједница Савјета мјесне заједнице Поткозарје, наводи да им је прошле седмице правило проблем то што је током градње ауто-пута прекинута цијев, па им је испорука воде каснила један дан, због чега су без ње били три дана.

"И даље је на снази редукција воде, па је тако два дана имамо, а два немамо. Највећи проблем је код људи који имају стоку. Сви ми гледамо у небо и чекамо кишу", рекла је Каралићева за "Независне".

Он је исказала наду да ће се и мјештани Поткозарја одазвати планираном протесту.

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