Радник суда БиХ присвојио 200.000 КМ одузетог новца

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је оптужницу против Сеада Бублина (1994.) из Сарајева, запосленика Суда БиХ, због сумње да је злоупотребом службеног положаја из судског депозита противправно присвојио готово 200.000 КМ те како би прикрио мањак новца кривотворио службену документацију.
Према наводима оптужнице, Бублин је од почетка 2024. до 14. априла 2026. године обављао послове референта специјалисте за извршење кривичних санкција и евиденцију привремено одузетих предмета у Суду БиХ.
Терети се да је искористио свој службени положај те из више кривичних предмета незаконито присвајао привремено одузети новац у различитим валутама, који је био похрањен у каси, односно депозиту Суда БиХ. На тај начин је противправно присвојио укупно 196.729,59 КМ и за тај износ директно оштетио Суд БиХ.
Како би прикрио незаконито присвајање и мањак новца у депозиту, оптужени је током 2024. године у два наврата кривотворио службене исправе, наводе из Тужилаштва.
Тужилаштво БиХ га званично терети за кривично дјело проневјере у служби према Кривичном закону БиХ те кривично дјело кривотворења исправе према Кривичном закону Федерације БиХ. Бублин се тренутно налази у притвору, а оптужница је прослијеђена Суду БиХ на потврђивање.
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