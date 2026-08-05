Мушкарац убијен у Цазину, злочину кумовао сукоб

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Тржачке Раштеле код Цазина данас је дошло до сукоба између двије особе, током којег је употријебљено хладно оружје.
Према информацијама, једна особа је смртно страдала, док су припадници полиције убрзо након догађаја ухапсили особу која се доводи у везу с овим кривичним дјелом.
На мјесту догађаја у току је увиђај, а више информација биће познато након званичног оглашавања надлежних институција, преноси Аваз.
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