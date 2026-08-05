Покушаје убиства у Источном Сарајеву преузеће Републичко тужилаштво

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Полицијске управе Источно Сарајево Бранимир Шеховац изјавио је данас да ће предмет који се односи на покушаје убиства у Источном Новом Сарајеву преузети Републичко тужилаштво Републике Српске, а да се рад на предмету наставља.
Шеховац је на конференцији за новинаре напоменуо да је јуче Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву предат Александар Николић, те да сукоб криминалних група која воде Ђорђе Ждрале и Дарко Елез траје од јануара 2006. године.
"Током њиховог обрачуна у немалом броју случајева су грађани били изложени непосредној опасности, том приликом је било и смртних страдања недужних људи који су затицали на тим мјестима обрачуна", навео је
Шеховац и додао да се вријеме обрачуна криминалних група не може предвидјети, али се може спријечити.
Он је апеловао на правосудне институције у Републици Српској и БиХ да предмете у вези са сукобом ових група узму као приоритет у раду како би се спријечили даљи сукоби.
Начелник Полицијске управе Источно Сарајево подсјетио је и да су против Ђорђа Ждрала од изласка из затвора поднесена четири извјештаја о почињеном кривичном дјелу, од којих је за нека ослобођен, за нека је изречена новчана казна, док за нека кривична дјела није ни покренут поступак.
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"Против Дарка Елеза и још неких лица поднијет је извјештај Тужилаштву БиХ од Управе за тешки организовани криминалитет још 2022. године и нема никаквог епилога. Такође, има предмета против лица повезаних с њима гдје поступци трају и више од пет година", истакао је Шеховац.
Он је навео и да је против Косте Пандуревића, који је рањен у недјељу, 2. августа такође поднијет извјештај о почињеном кривичном дјелу убиство у покушају за које је ослобођен.
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"Против лица Дабић Давор, покојног Јањић Бранислава и других лица поднијет је извјештај о почињеном кривичном дјелу за неовлаштену производњу и промет дроге и поступак је још увијек у току, док ће против покојног Јањић Бранислава бити наравно обустављен", рекао је Шеховац.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас да је опредјељење Владе и Министарства унутрашњих послова да стање безбједности у Републици Српској буде задовољавајуће и поручио да се неће дозволити да организовани криминал преузме ствари у своје руке.
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Будимир је на конференцији за новинаре на Палама истакао да је стање безбједности са два покушаја убиства на подручју Полицијске управе Источно Сарајево нарушено због чега се може очекивати веће присуство полиције.
"Направљен је и оперативни тим који ће се бавити сукобом између /Дарка/ Елеза и Ђорђа Ждрала, који је у бјекству", навео је Будимир.
Он је истакао да Полиција Републике Српске сарађује са полицијским агенцијама из Федерације БиХ, те да постоје одређена сазнања која указују на то да је Ђорђе Ждрале на територији овог ентитета.
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