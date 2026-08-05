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Покушаје убиства у Источном Сарајеву преузеће Републичко тужилаштво

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 11:43

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Конференција МУП-а РС у Источном Сарајеву
Фото: АТВ

Начелник Полицијске управе Источно Сарајево Бранимир Шеховац изјавио је данас да ће предмет који се односи на покушаје убиства у Источном Новом Сарајеву преузети Републичко тужилаштво Републике Српске, а да се рад на предмету наставља.

Шеховац је на конференцији за новинаре напоменуо да је јуче Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву предат Александар Николић, те да сукоб криминалних група која воде Ђорђе Ждрале и Дарко Елез траје од јануара 2006. године.

Сукоби се могу спријечити, ако правосуђе ради свој посао

"Током њиховог обрачуна у немалом броју случајева су грађани били изложени непосредној опасности, том приликом је било и смртних страдања недужних људи који су затицали на тим мјестима обрачуна", навео је

Шеховац и додао да се вријеме обрачуна криминалних група не може предвидјети, али се може спријечити.

Он је апеловао на правосудне институције у Републици Српској и БиХ да предмете у вези са сукобом ових група узму као приоритет у раду како би се спријечили даљи сукоби.

Истраге без епилога

Начелник Полицијске управе Источно Сарајево подсјетио је и да су против Ђорђа Ждрала од изласка из затвора поднесена четири извјештаја о почињеном кривичном дјелу, од којих је за нека ослобођен, за нека је изречена новчана казна, док за нека кривична дјела није ни покренут поступак.

Đorđe Ždrale

Хроника

Подигнута оптужница против Ђорђа Ждрале и Зорана Шљивића

"Против Дарка Елеза и још неких лица поднијет је извјештај Тужилаштву БиХ од Управе за тешки организовани криминалитет још 2022. године и нема никаквог епилога. Такође, има предмета против лица повезаних с њима гдје поступци трају и више од пет година", истакао је Шеховац.

Пандуревић ослобођен оптужбе за покушај убиства

Он је навео и да је против Косте Пандуревића, који је рањен у недјељу, 2. августа такође поднијет извјештај о почињеном кривичном дјелу убиство у покушају за које је ослобођен.

Источно Сарајево полиција пуцњава

Хроника

Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

"Против лица Дабић Давор, покојног Јањић Бранислава и других лица поднијет је извјештај о почињеном кривичном дјелу за неовлаштену производњу и промет дроге и поступак је још увијек у току, док ће против покојног Јањић Бранислава бити наравно обустављен", рекао је Шеховац.

Опредјељење Владе МУП-а да стање безбједности буде задовољавајуће

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас да је опредјељење Владе и Министарства унутрашњих послова да стање безбједности у Републици Српској буде задовољавајуће и поручио да се неће дозволити да организовани криминал преузме ствари у своје руке.

Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

Хроника

Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом

Будимир је на конференцији за новинаре на Палама истакао да је стање безбједности са два покушаја убиства на подручју Полицијске управе Источно Сарајево нарушено због чега се може очекивати веће присуство полиције.

"Направљен је и оперативни тим који ће се бавити сукобом између /Дарка/ Елеза и Ђорђа Ждрала, који је у бјекству", навео је Будимир.

Он је истакао да Полиција Републике Српске сарађује са полицијским агенцијама из Федерације БиХ, те да постоје одређена сазнања која указују на то да је Ђорђе Ждрале на територији овог ентитета.

Пуцњава коста Пандуревић Ђорђе Ждрале

Хроника

Пронађен аутомобил из којег је пуцано на Косту Пандуревића

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Тагови :

МУП Републике Српске

Ђорђе Ждрале

Случај Пандуревић–Ждрале

сукоб Елез - Ждрале

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