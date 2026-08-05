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Ужас у Лакташима, пронађено угљенисано тијело жене

Аутор:

Огњен Матавуљ
05.08.2026 12:20

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Тијело жене Р.С. (74) из Лакташа пронађено је јуче у дворишту њене породичне куће у Лакташима и у току је рад на утврђивању околности под којима је страдала.

Како сазнаје АТВ тијело је пронађено дјелимично угљенисано, усљед пожара, али још није познато да ли у цијелом случају има елемената кривичног дјела.

”На подручју Лакташа јуче је око 22 часа у дворишту породичне куће пронађено беживотно тијело Р.С, рођена 1952. године”, саопштило је Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Како наводе увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац ОЈТ Бањалука и полицијски службеници ПС Лакташи.

”Ради утврђивања тачног времена и узрока смрти тужилац је наложио да се изврши обдукција беживотног тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске, а наложено је и предузимање мјера и радњи ради утврђивања свих околности догађаја”, наводе у тужилаштву.

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Тагови :

угљенисано тијело

пронађено тијело

Лакташи

Бањалука

ОЈТ Бањалука

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