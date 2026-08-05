Србин који је умало испао из авиона тужи три компаније

Аутор:АТВ редакција
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Случај који је привукао велику пажњу јавности, у којем је држављанин Србије умало испао из авиона компаније Рајанер, још је далеко од судског епилога.
Судски поступак није ни започео, док кривична и интерна истрага још трају. С обзиром на озбиљне посљедице које је инцидент оставио на Љубишу Каровића, али и на остале путнике лета из Солуна за Меминген, као и на чињеницу да је реч о изузетно ријетком догађају у савременом комерцијалном ваздухопловству, за сада није познато када би цијели поступак могао да буде завршен.
Извјесно је да ће Каровић поднети тужбе против три компаније-Рајанера, Боинга и Џенерал електрика. Ријеч је о америчкој компанији која развија и производи авионске моторе и напредне технологије за цивилне и војне летелице и која већ деценијама важи за једног од водећих свјетских произвођача авионских мотора и партнера бројних авио-компанија и произвођача авиона.
Како сазнаје Телеграф.рс, Љубиша Каровић и његов правни тим, који предводи грчки адвокат Василис Цијарас, ангажовали су и америчку адвокатску канцеларију специјализовану за случајеве авионских несрећа. Будући да ће тужба обухватити двије америчке компаније, поступци против Боинга и Џенерал електрика водиће се у Сједињеним Америчким Државама. За сада није познато да ли ће се спор против Рајанера водити пред судовима у Грчкој или у САД.
То значи да Каровића највјероватније очекује вишегодишња правна борба за накнаду штете због физичких и психичких посљедица које је претрпио.
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Према сазнањима поменутог портала, његово здравствено стање се постепено побољшава. Повреде на рукама и раменима готово су у потпуности зарасле, али болови у врату и даље трају, док психичке посљедице свега што је доживио остају веома изражене.
Подсјетимо, Љубиша Каровић је 10. јула, заједно са супругом Светланом Максимовић, путовао ка Минхену, гдје су планирали да присуствују прослави рођендана. Укрцали су се на лет компаније Рајанер из Солуна за Меминген, а недуго након полетања отпао је дио мотора, који је разбио прозор поред сједишта на којем је сједио Каровић.
Због нагле декомпресије, Љубиша је замало испао из авиона – глава, рамена и руке нашли су се ван летелице кроз разбијени отвор. Од трагедије су га спасли сигурносни појас, који је био правилно везан око струка, као и остали путници, који су га држали за ноге док авион није принудно слетио.
По слијетању је хитно пребачен у болницу у Солуну, гдје му је указана медицинска помоћ.
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