Велике разлике у цијенама: Колико кошта кугла сладоледа на Јадрану?

Аутор:АТВ редакција
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Љетна сезона на Јадрану доноси велике разлике у цијенама, а то се најбоље види на једном од најпопуларнијих освјежења, кугли сладоледа.
Овисно о дестинацији, за једну куглу потребно је издвојити од 1,5 до чак пет евра, односно од око 3 до готово 10 конвертибилних марака.
На словеначком приморју, у Порторожу и Пирану, цијена кугле сладоледа углавном се креће између 2,5 и 3,5 евра (око 4,90 до 6,85 КМ). У понуди доминирају кремасти сладоледи припремљени према традиционалним и италијанским рецептурама.
Највеће разлике забиљежене су на хрватској обали. У мањим мјестима у Истри кугла сладоледа кошта између 2,5 и 3 еура (око 4,90 до 5,90 КМ), док се у најпосјећенијим туристичким дестинацијама, попут Сплита и Дубровника, цијене крећу од 3,5 до чак 5 еура (око 6,85 до 9,80 КМ).
Најскупљи су занатски гелато сладоледи и специјални окуси попут смокве с рикотом, лаванде или маслиновог уља.
На црногорском приморју цијене су нешто повољније. У Улцињу и Бару кугла сладоледа кошта између 1,5 и 2 евра (око 3 до 3,90 КМ), док се у мањим мјестима, попут Баошића и Мељина, углавном продаје за око 2 еура (3,90 КМ).
У Будви, Тивту и Котору цијене су више и крећу се од 2,5 до 4 еВра, односно приближно од 4,90 до 7,80 КМ.
Поређење показује да је сладолед најповољнији у јужном дијелу црногорског приморја, док ће посјетиоци најпознатијих хрватских туристичких центара за исто освјежење издвојити знатно више.
Разлике у цијенама нису изражене само између држава већ и између градова унутар исте земље, па избор дестинације може имати значајан утицај на укупне трошкове љетовања, пише Телеграф Бизнис.
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