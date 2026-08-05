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Још један изгубљен живот на путу: Слетио са пута и погинуо

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 12:20

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Још један изгубљен живот на путу: Слетио са пута и погинуо
Фото: АТВ

Шездесетогодишњи мушкарац из Бановића погинуо је јутрос у саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Туловићи, на регионалном путу Р-471а.

Несрећа се догодила око 6.30 када је путничко моторно возило, из за сада неутврђених разлога, слетјело са коловоза.

Возач је усљед задобијених повреда преминуо на мјесту несреће.

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О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, док су увиђај и друге потребне мјере предузели полицијски службеници Полицијске управе Бановићи, пише "Аваз".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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