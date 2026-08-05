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Држављанин БиХ покушао у Хрватску унијети хрпу пара па жестоко кажњен

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 13:20

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Пронађени новац на граници
Фото: Царина Хрватске

Царински службеници Хрватске пронашли су 36.745 евра, 600 швајцарских франака и 1.000 америчких долара.

Држављанин Босне и Херцеговине, који је у путничком аутомобилу аустријских регистарских ознака улазио у царинско подручје Европске уније, није Царинској управи односно граничној полицији пријавио унос поменутог износа.

Готовина је пронађена у његовом личном пртљагу, распоређена у више коверти те у новчанику.

"Због почињења прекршаја из чланка 41. Закона о девизном пословању издан му је прекршајни налог и изречена новчана казна у износу од 11.490 евра", наводи се у саопштењу.

Из Царине подсјећају да свака физичка особа која улази у Европску унију или излази из ње дужна је пријавити готовину у вриједности од 10.000 евра или више, односно противвриједност тог износа у другим валутама. Пријава се подноси Царинској управи односно граничној полицији писаним или електронским путем, на прописаном обрасцу за пријаву готовине.

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Паре

царина

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