Блицао возачима да упозори на полицију па му присјело

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Током љетних путовања у Грчку многи возачи из Србије суочавају се са непознатим правилима у саобраћају и другачијим казнама него код куће.
Посебан проблем могу представљати ситуације које возачи сматрају уобичајеним гестом - попут блицања, тј. упозоравања других учесника у саобраћају.
Република Српска
Додик посјетио гроб Бобана Кустурића: Тешко ми је да се помирим са тим
Управо једно такво искуство подијелио је Александар, српски туриста. Он је унутар Фејсбук групе "Грчка инфо" навео је да је код Неа Мудање заустављен након што је другим возачима блицањем указивао на присуство саобраћајне полиције.
"Управо ми се десила непријатна ситуација код Неа Мудање, па бих волио да чујем да ли је неко имао слично искуство или зна како ово функционише. А неком можда и буде корисно", написао је Александар па додао:
"Десило се то да сам блицао другим возачима да их упозорим на присуство саобраћајне полиције. Полиција која је била мало даље то је видјела, зауставила ме и рекла да је блицање строго кажњиво у Грчкој и да морају да ми напишу казну. Казна је 240 евра".
Сцена
Ана Врбашки имала страшан удес, пријатељи учинили диван гест
Александар је навео да није разумио садржај записника јер је написан на грчком језику, а да ни АИ алат није успио да му помогне у преводу, али је, како каже, свакако потписао.
Међутим, када је касније дао једној Гркињи документ на превод, услиједило је изненађење. Према његовим ријечима, у записнику није било наведено да је кажњен због блицања другим возачима, већ је писало да код себе није имао саобраћајну дозволу и да је возио непажљиво.
"О блицању нема ни ријечи", написао је Александар.
У коментарима испод објаве јавили су се и други чланови групе који су подијелили своја искуства и покушали да објасне ситуацију. Многи су навели да никада раније нису чули да полиција у Грчкој кажњава овакво понашање.
Свијет
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК! Инфлуенсер убијен током преноса уживо на ТикТоку
Поједини корисници су такође истакли да је важно тражити објашњење пре потписивања било каквог записника, посебно када је документ написан на језику који возач не познаје.
Било је и оних који су навели да су имали различита искуства са грчком полицијом и да много тога зависи од конкретне ситуације и поступања службеника на терену, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Најновије
19
24
19
24
19
23
19
20
18
58
Тренутно на програму