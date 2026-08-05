Logo

Блицао возачима да упозори на полицију па му присјело

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:17

Коментари:

0
Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Током љетних путовања у Грчку многи возачи из Србије суочавају се са непознатим правилима у саобраћају и другачијим казнама него код куће.

Посебан проблем могу представљати ситуације које возачи сматрају уобичајеним гестом - попут блицања, тј. упозоравања других учесника у саобраћају.

Милорад Додик

Република Српска

Додик посјетио гроб Бобана Кустурића: Тешко ми је да се помирим са тим

Управо једно такво искуство подијелио је Александар, српски туриста. Он је унутар Фејсбук групе "Грчка инфо" навео је да је код Неа Мудање заустављен након што је другим возачима блицањем указивао на присуство саобраћајне полиције.

Добио казну од 240 евра

"Управо ми се десила непријатна ситуација код Неа Мудање, па бих волио да чујем да ли је неко имао слично искуство или зна како ово функционише. А неком можда и буде корисно", написао је Александар па додао:

"Десило се то да сам блицао другим возачима да их упозорим на присуство саобраћајне полиције. Полиција која је била мало даље то је видјела, зауставила ме и рекла да је блицање строго кажњиво у Грчкој и да морају да ми напишу казну. Казна је 240 евра".

Ана Врбашки

Сцена

Ана Врбашки имала страшан удес, пријатељи учинили диван гест

Александар је навео да није разумио садржај записника јер је написан на грчком језику, а да ни АИ алат није успио да му помогне у преводу, али је, како каже, свакако потписао.

Превео документ па се изненадио

Међутим, када је касније дао једној Гркињи документ на превод, услиједило је изненађење. Према његовим ријечима, у записнику није било наведено да је кажњен због блицања другим возачима, већ је писало да код себе није имао саобраћајну дозволу и да је возио непажљиво.

"О блицању нема ни ријечи", написао је Александар.

Срби изненађени казном

У коментарима испод објаве јавили су се и други чланови групе који су подијелили своја искуства и покушали да објасне ситуацију. Многи су навели да никада раније нису чули да полиција у Грчкој кажњава овакво понашање.

Полиција ротација

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК! Инфлуенсер убијен током преноса уживо на ТикТоку

Поједини корисници су такође истакли да је важно тражити објашњење пре потписивања било каквог записника, посебно када је документ написан на језику који возач не познаје.

Било је и оних који су навели да су имали различита искуства са грчком полицијом и да много тога зависи од конкретне ситуације и поступања службеника на терену, преноси "Блиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Блицање

Казна

Полиција

Грчка

Коментари (0)

Више из рубрике

Како расхладити аутомобил током топлотног таласа: Избјегните ову грешку

Ауто-мото

Како расхладити аутомобил током топлотног таласа: Избјегните ову грешку

1 д

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Ауто-мото

Казна у вриједности новог аутомобила: Ако возите кроз Њемачку, заборавите на ово

1 д

0
Заштита од сунца

Ауто-мото

Има разлике: Да ли је боље поставити штитник за вјетробран са спољне или унутрашње стране

1 д

0
Једна камера забиљежила 32.000 прекорачења брзине за свега 10 седмица

Ауто-мото

Једна камера забиљежила 32.000 прекорачења брзине за свега 10 седмица

1 д

0

  • Најновије

19

24

Финансијско пословање Меморијалног центра Сребреница под лупом ОЈТ у Бијељини

19

24

Медијски радници – хероји у Одбрамбено-отаџбинском рату

19

23

За монструозно убиство Елфета Весели награђена слободним викендима

19

20

Републичко тужилаштво преузима случајеве пуцњаве из Источног Сарајева

18

58

Централне вијести, 05.08.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима