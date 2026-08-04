Logo

Једна камера забиљежила 32.000 прекорачења брзине за свега 10 седмица

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:43

Коментари:

0
Једна камера забиљежила 32.000 прекорачења брзине за свега 10 седмица

У само десет седмица једна камера забиљежила је готово 32.000 прекршаја и држави донијела више од три милиона евра од наплаћених казни.

Камера је постављена 30. априла на брзом путу СС415 Паулесе, у близини мјеста Спино Д'ада у покрајини Кремона.

Од почетка рада до 9. јула евидентирала је чак 31.896 прекорачења брзине, односно просјечно око 450 дневно. На тој дионици с четири траке највећа дозвољена брзина износи 110 километара на сат, а камера контролише саобраћај у оба смјера.

policija hrvatska

Регион

У ријеци Сави пронађено тијело: Полиција на терену

Највише возача прекорачило је ограничење за мање од 10 километара на сат. Таквих је било више од 20.000. Додатних 11.433 возача возило је између 10 и 40 километара на сат изнад дозвољене брзине, док је 315 возача прекорачило ограничење за 40 до 60 километара на сат.

Њих 85 возило је више од 60 километара на сат изнад ограничења, а забиљежене су и брзине веће од 170 километара на сат.

Локација камере изазвала је бројне расправе. Градоначелник Спино А'аде сматра да је уређај требао бити постављен код оближњег моста, гдје је ограничење 70 километара на сат и гдје се раније догодило више тешких саобраћајних несрећа.

Са друге стране, покрајинске власти тврде да је садашња локација одабрана јер испуњава законске услове за постављање стационарне камере. Истичу да је на тој дионици ограничење брзине једнако током цијелог мјерног подручја, за разлику од моста гдје се ограничења често мијењају.

камера

Наука и технологија

Да ли их се сјећате? Овај уређај из 2000-их се враћа на велика врата

Ни италијанско удружење за заштиту потрошача Кодаконс не слаже се с одабиром локације те сматра да би камера на опаснијем дијелу пута имала већи учинак на безбједност саобраћаја.

Иако у контролу, ова се већ сада сврстала међу рекордерке. Више од три милиона евра прикупљених у само десет седмица више је него што су све камере у Риму прикупиле током цијеле 2025. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радар

Камера

Фиксне камере брзина

Италија

Коментари (0)

Више из рубрике

Дачија ауто возило

Ауто-мото

Румунски произвођачи аутомобила обустављају производњу усљед енергетске кризе

18 ч

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Ауто-мото

Најбољи половњаци до 1.000 евра: Ових 5 модела вас никада неће "оставити" на путу

22 ч

0
Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне

Ауто-мото

Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне

1 д

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Који квар је најчешћи на аутомобилу током паклених врућина?

3 д

0

  • Најновије

11

14

Нестала дјевојчица у Врбасу, полиција је тражи већ два дана

11

13

У Храму Христа Спаситеља парастос за Србе страдале у "Олуји"

11

09

Не чекајте ријечи "волим те": Ево како сваки знак Зодијака тајно показује да му је стало

11

06

Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

11

03

Лед, пљускови, грмљавина: Метеоролог најавио невријеме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима