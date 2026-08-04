Лопови кроз тоалет упали у бх. пумпу и украли 30.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Непознати починиоци провалили су у бензинску пумпу на подручју Коњица тако што су кроз тоалет пробили зид до просторије са сефом, из којег је наводно украдено више од 30.000 КМ.
Тешка крађа догодила се у ноћи са 2. на 3. август у објекту бензинске пумпе ЕП, објавио је портал "Новикоњиц.ба".
Према незваничним информацијама, починиоци су у објекат ушли кроз просторију тоалета, након чега су пробили зид који води до просторије у којој се налазио сеф.
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Из сефа је наводно однесена већа количина новца, а према првим процјенама ријеч је о износу већем од 30.000 конвертибилних марака.
Случај је пријављен Полицијској управи Коњиц, чији су службеници обавили увиђај, док је о догађају обавијештено и надлежно тужилаштво.
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Полиција ради на расвјетљавању кривичног дјела те идентификацији и проналаску починилаца. Више званичних информација очекује се након завршетка истраге.
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