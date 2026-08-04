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Црна Гора поново шаље представника на прославу злочиначке Олује

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:27

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Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Црна Гора ће поново ове године учествовати у обиљежавању злочиначке хрватске акције "Олуја" у Кину слањем у Книн отправника послова из црногорске Амбасаде у Загребу.

Да ће отправник послова Амбасаде Црне Горе у Хрватској присуствовати обиљежавању 31. годишњици ВПА Олуја у Книну, речено је подгоричким Вијестима из Министарства спољних послова којим руководи Ервин Ибрахимовић, који је и лидер Бошњачке странке.

Вијести пишу да им из Министарства одбране нису одговорили да ли су добили позив да присуствују догађају и ако јесу, хоће ли имати представника у Книну, те уколико неће, зашто.

Ресор одбране прошле године је одбио позив Загреба, уз образложење министра Драгана Краповића (Демократе) да је такву одлуку донио уважавајући историјски и регионални контекст, те осјетљивост коју тема "Олује" носи.

Из МВП-а су навели да ће отправник послова бити на обиљежавању "Дана побједе и домовинске захвалности, Дана хрватских бранитеља и годишњице војно-полицијске операције `Олуја`" у складу с уобичајеном дипломатском праксом, посебно између сусједних држава и савезница у оквиру НАТО".

"Присуство представника Амбасаде представља дио редовне дипломатске праксе и израз је уважавања према држави домаћину и званичним државним обиљежавањима, уз истовремено потврђивање опредијељености Црне Горе за његовање добросусједских односа, дијалога, међусобног поштовања и регионалне сарадње", рекли су редакцији из МВП-а.

Годишњица злочиначке операције хрватске војно полицијске акције "Олуја" у Хрватској се обиљежава сутра у Книну као "Дан побједе и домовинске захвалности" и "Дан бранитеља".

Србија и Република Српска Олују обиљежавају као Дан сјећања на прогнане и страдале у овој злочиначкој акцији у августу 1995 године.

Према подацима Веритаса у акцији је страдало више од 1.904 особа, већином цивила међу којима су били дјеца и жене, док је више од 220.000 Срба протјерано.

Ове године Дан сјећања биће обиљежен данас у Мркоњић Граду, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Црна Гора

Акција Олуја

Хрватска

ХВО

Прослава Олује

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