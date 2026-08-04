Велики пожар код Лакташа, ватрогасци 24 сата на терену

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Лакташа активан је велики пожар, а ватрогасне екипе су на терену 24 сата, потврдио је градоначелник Мирослав Бојић.
Бојић је нагласио да су пожари активан изнад Буковице и из правца Шимића према Бакинцима и Ријечанима.
"Дим се шири кроз насеља", каже Бојић.
Он је апеловао на све грађане који посумњају да неко пали растиње да га истог момента пријаве Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
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