Минић: Да се не понови страдање српског народа какво је било у злочиначкој акцији "Олуја"

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас да је дужност Срба да чувају истину, његују културу сјећања и да обезбиједе да се страдање српског народа, какво је било у злочиначкој акцији "Олуја", никада и нигдје више не понови.
Минић је подсјетио да је данас Дан жалости и дан када се са тугом, поштовањем и достојанством Срби сјећају свих страдалих и прогнаних Срба у "Олуји".
Република Српска
Положени вијенци поводом дана сјећања на Србе страдале у "Олуји"
- Са вјековних огњишта протјерано је више од 220.000 људи, а хиљаде породица остале су без својих најмилијих, домова и права на живот у миру. Република Српска никада неће заборавити колоне избјеглица, страдање на Петровачкој цести и бол која и данас траје. Вјечна слава невиним жртвама! - објавио је Минић на Инстаграму.
У Мркоњић Граду вечерас ће бити централно обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године. Обиљежавање организују одбори за његовање традиције ослободилачких ратова влада Републике Српске и Србије.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организују заједнички владе Републике Српске и Србије.
У Републици Српској је Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од страдања Срба у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" током које је убијено више од 1.904 лица српске националности, а протјерано више од 220.000 са подручја Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.
Република Српска
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Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.
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