34 године од одбране Војковића, Грлице и Крупца: Присуствује Цвијановићева

Аутор:АТВ редакција
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У Храму Светог свештеномученика Петра Дабробосанског у Војковићима у току је литургија поводом обиљежавања 34. годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца.
Након литургије ће бити служен парастос за погинуле борце у оквиру манифестације "4. август - да се не заборави".
Литургији присуствују породице погинулих бораца, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић, те представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Цвијановићева је обишла Спомен-капелу која се налази у порти цркве.
Након литургије и парастоса испред Спомен-капеле биће положени вијенци.
Херојском борбом локалног становништва и Војске Републике Српске 4. августа 1992. године одбијен је напад муслиманских снага на Војковиће, Грлицу и Крупац, те спријечен њихов план да крену ка Илиџи и Палама.
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