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34 године од одбране Војковића, Грлице и Крупца: Присуствује Цвијановићева

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:35

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на обиљежавању годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца
Фото: Срна

У Храму Светог свештеномученика Петра Дабробосанског у Војковићима у току је литургија поводом обиљежавања 34. годишњице одбране Војковића, Грлице и Крупца.

Након литургије ће бити служен парастос за погинуле борце у оквиру манифестације "4. август - да се не заборави".

Литургији присуствују породице погинулих бораца, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић, те представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Цвијановићева је обишла Спомен-капелу која се налази у порти цркве.

Након литургије и парастоса испред Спомен-капеле биће положени вијенци.

Херојском борбом локалног становништва и Војске Републике Српске 4. августа 1992. године одбијен је напад муслиманских снага на Војковиће, Грлицу и Крупац, те спријечен њихов план да крену ка Илиџи и Палама.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Парастос

литургија

Одбрамбено отаџбински рат

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