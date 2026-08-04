Бх. пјевачица која је прије двије крвнички претучена сада поново тражи заштиту

Аутор:АТВ редакција
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Бх. пјевачица Алдина Бајић поново је узнемирила јавност након што је објавила да, како тврди, трпи озбиљне притиске, пријетње и покушаје изнуде, због чега је јавно затражила заштиту за себе и своје дијете.
У објави на друштвеним мрежама навела је да је о свему, према њеним тврдњама, већ обавијештен ФУП БиХ, те да посједује снимке, поруке и другу документацију за коју сматра да потврђује њене наводе.
"Молим државу, надлежне институције и медије да реагују и заштите мене и моје дијете", поручила је Бајић, истичући да живи сама са својим дјететом и да страхује за њихову безбједност.
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Њено ново обраћање јавности поново је отворило питања о случају који је изазвао снажне реакције широм Босне и Херцеговине. Тада је на друштвеним мрежама објављен узнемирујући снимак на којем је приказано насиље над пјевачицом, након чега је услиједила реакција полиције, а њен тадашњи супруг Адис Цигура приведен је због сумње у насиље у породици, према тадашњим медијским извјештајима.
Случај је изазвао осуде јавности и институција, укључујући Агенцију за равноправност полова БиХ, која је позвала на хитну заштиту жртава насиља и ефикасно процесуирање одговорних.
Након тога Алдина Бајић се јавно огласила, наводећи да жели да се спорни снимак уклони са интернета због њене дјеце, те да ће своја права тражити кроз институције. Такође је демантовала поједине информације које су се у међувремену појавиле у јавности., преноси "Аваз".
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Сада, готово двије године касније, пјевачица тврди да се поново суочава с озбиљним проблемима. У најновијој објави наглашава да се, према њеним ријечима, нови наводи не односе на њеног бившег супруг, већ на менаџера, којег није детаљније идентификовала.
За сада се надлежне институције нису јавно огласиле поводом њених нових тврдњи.
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