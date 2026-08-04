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Влада уплатила 3,8 милиона КМ за рибњак "Саничани"

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 12:40

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Рибњак Саничани
Фото: ATV

Влада Републике Српске уплатила је граду Приједору 3.827.000 КМ за рибњак "Саничани" у стечају, изјавио је градоначелник Приједора Слободан Јавор.

Он је навео да ће тај новац у најскоријем року бити пребачен на рачун новооснованог предузећа које ће наставити дјелатност рибњака.

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"Скупштини града предложићемо одлуке којима ће се ријешити преостала административно-правна питања и очекујемо подршку одборника за те одлуке", рекао је Јавор за Срну.

Он је подсјетио да је циљ да се стечај што прије оконча и да рибњак настави да ради.

Влада Републике Српске у мају је обезбиједила 3.827.000 КМ за план реорганизације рибњака, а Скупштина града Приједора је донијела одлуку о оснивању новог привредног друштва, што је предвиђено планом реорганизације.

Одбор повјерилаца рибњака "Саничани" у стечају у јуну је прихватио план реорганизације, а преостаје да суд закаже скупштину повјерилаца која је надлежна да одлучи о том плану. Коначну одлуку доноси Окружни привредни суд у Приједору.

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Планом је предвиђено да ново предузеће намири потраживања повјерилаца и трошкова стечајног поступка, за шта је потребно 3.827.000 КМ, а иницијативу је подржала Влада Републике Српске и обезбиједила овај износ.

Стечај у рибњаку "Саничани" покренут је почетком 2021. године.

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Тагови :

Рибњак Саничани

Приједор

Слободан Јавор

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