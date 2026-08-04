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Минић: Добра вијест стиже из Приједора, настављамо даље

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:43

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Добра вијест стиже из Приједора, поручио је премијер Републике Српске Саво Минић, након што је у Приједору почела испорука бесплатних уџбеника које су обезбиједили Влада Српске и Градска управа.

Минић је истакао да је циљ да свако дијете у Српској има једнаке услове за образовање, а да родитељи осјете конкретну подршку институција.

Минић је нагласио да је улагање у знање и младе људе најбоља инвестиција у будућност Републике Српске.

"Због тога ћемо наставити да спроводимо мјере које јачају породицу и унапређују образовни систем", објавио је Минић на "Иксу" и додао да добра вијест стиже данас из Приједора.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Приједор

Бесплатни уџбеници

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