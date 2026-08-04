Минић: Добра вијест стиже из Приједора, настављамо даље

Аутор:АТВ редакција
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Добра вијест стиже из Приједора, поручио је премијер Републике Српске Саво Минић, након што је у Приједору почела испорука бесплатних уџбеника које су обезбиједили Влада Српске и Градска управа.
Минић је истакао да је циљ да свако дијете у Српској има једнаке услове за образовање, а да родитељи осјете конкретну подршку институција.
Минић је нагласио да је улагање у знање и младе људе најбоља инвестиција у будућност Републике Српске.
"Због тога ћемо наставити да спроводимо мјере које јачају породицу и унапређују образовни систем", објавио је Минић на "Иксу" и додао да добра вијест стиже данас из Приједора.
Добра вијест стиже данас из Приједора, почела је испорука бесплатних уџбеника које су заједничким снагама обезбиједили Градска управа и Влада Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) August 4, 2026
Наш циљ је да свако дијете има једнаке услове за образовање, а да родитељи осјете конкретну подршку институција.
Улагање…
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