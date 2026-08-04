Представио се као мајстор, па напао пензионере: Закључао их и опљачкао

Аутор:АТВ редакција
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Права драма и незапамћено насиље одиграли су се у недјељу пријеподне у Лазаревцу, када је за сада непознати мушкарац брутално напао и опљачкао старији брачни пар у њиховом породичном дому.
Како сазнаје Телеграф.рс, језиви напад одиграо се 2. августа око 11 часова, у једној мирној улици у Лазаревцу.
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Према информацијама из истраге, разбојник је закуцао на врата старца (89) и старице (81), представивши се као сервисер који је дошао да провјери исправност њиховог бојлера. Несрећни пензионери су га, не сумњајући ништа, пустили у дом.
Међутим, убрзо је услиједио пакао. Нападач је примијенио подло лукавство како би жртве сатјерао у изолован простор - позвао их је у купатило под изговором да им покаже да ли ради сигнална лампица на уређају.
Када су несрећни људи ушли за њим, разбојник их је мучки и свом снагом одгурнуо. Од силине ударца, обоје пензионера пало је на под, задобивши при паду више тешких посјекотина у предјелу главе.
Док су повријеђени и преплашени супружници лежали у крви на поду купатила, бездушни нападач је извадио пиштољ, уперио га директно у њих и уз пријетњу смрћу затражио да му предају сав новац који имају у кући.
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У страху за голи живот, несрећни старац је успио да дође до новчаника и преда разбојнику суму од 20.000 динара.
Након што је узео новац, разбојник је престрашени брачни пар закључао у купатилу, а потом детаљно претражио остале просторије и ствари у кући, послије чега је побјегао у непознатом правцу.
Повријеђеним супружницима прва љекарска помоћ указана је у Хитној служби Дома здравља у Лазаревцу, гдје су им констатоване вишеструке посјекотине на глави. Због озбиљности повреда и дубоке старости пацијената, они су упућени на даљу опсервацију и лијечење у Ваљево.
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Увиђај на лицу мјеста извршила је полиција, а о свему је обавијештен и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, који је ово дјело квалификовао као кривично дјело разбојништво.
Полиција интензивно трага за безобзирним нападачем.
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