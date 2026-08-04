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Већина миграната враћена из Сеуте

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 15:23

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Припадници шпанске војске блокирају приступ плажи људима који из Марока прелазе у шпанску енклаву Сеута у петак, 31. јула 2026. године.
Фото: AP Photo/Antonio Sempere / Tanjug

Већина миграната који су илегално ушли у шпанску ексклаву Сеуту, већ је враћена и нема знакова да се мигрантска криза шири на континентални дио Шпаније или друге земље ЕУ, саопштено је из Савјета ЕУ.

"Најновије информације шпанских власти и Комисије указују на то да је већина људи који су илегално прешли враћена и да није било даљег кретања ка континенталној Шпанији или другим чланицама", наводи се у саопштењу.

Раније данас ЕУ је одржала неформалну видео-конференцију министара унутрашњих послова поводом кризе у Сеути.

Министри унутрашњих послова ЕУ изјавили су да су јединствени и спремни да подрже Шпанију у њеним напорима да заштити границу од илегалних миграција након што су прошле седмице хиљаде људи прешле у њену ексклаву Сеуту, саопштено је из Савјета ЕУ, којем тренутно предсједава Ирска, преноси Срна.

Министри унутрашњих послова ЕУ и придружених земаља у зони Шенгена разговарали су данас о ситуацији у Сеути у хитном видео-позиву.

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Тагови :

Мигрантска криза у Сеути

Сеута

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