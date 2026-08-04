Већина миграната враћена из Сеуте

Аутор:АТВ редакција
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Већина миграната који су илегално ушли у шпанску ексклаву Сеуту, већ је враћена и нема знакова да се мигрантска криза шири на континентални дио Шпаније или друге земље ЕУ, саопштено је из Савјета ЕУ.
"Најновије информације шпанских власти и Комисије указују на то да је већина људи који су илегално прешли враћена и да није било даљег кретања ка континенталној Шпанији или другим чланицама", наводи се у саопштењу.
Раније данас ЕУ је одржала неформалну видео-конференцију министара унутрашњих послова поводом кризе у Сеути.
Министри унутрашњих послова ЕУ изјавили су да су јединствени и спремни да подрже Шпанију у њеним напорима да заштити границу од илегалних миграција након што су прошле седмице хиљаде људи прешле у њену ексклаву Сеуту, саопштено је из Савјета ЕУ, којем тренутно предсједава Ирска, преноси Срна.
Министри унутрашњих послова ЕУ и придружених земаља у зони Шенгена разговарали су данас о ситуацији у Сеути у хитном видео-позиву.
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