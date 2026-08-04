Полиција упала на свадбу: Младожења се крио под степеништем, заплијењено богатство

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мјесецима су се полиција и царина припремале за акцију, а 500 службеника чекало је да изврши удар. Онда је изгледало као да ће акција пропасти.
Ипак, захваљујући једном случају, истражиоци су на крају остварили циљ - од једног клана из ширег подручја Рајна-Мајна наплатили су скоро пола милиона евра пореских дуговања, пише "Билд.де".
Република Српска
Каран: Држава је гарант слободе српског народа
Био је 4. јул, у Евентпарку у Инголштату, Клан Ц. из Хесена у Њемачкој планирао је да прослави свадбу. Док је луксузни кетеринг "Феинкост Кефер" још достављао деликатесе, пристизали су скупи аутомобили и суперспортска возила. Из њих су излазили свечано обучени гости.
Оно што нису знали јесте да се истражна група "Авалон" Генералног државног тужилаштва у Франкфурту тајно "позвала" на славље. Тужиоци, полицајци, порески и царински истражиоци посебно су били заинтересовани за младожењу Марка Ц.
Државни тужилац Фикрет Јилдиз за лист "Билд" објаснио је детаљније о чему се ради.
"У оквиру истражног комплекса ‘Авалон’ при Генералном државном тужилаштву воде се бројни поступци против криминалних чланова, између осталог великих породичних група са југоисточноевропским пореклом", рекао је он, па додао:
Љубав и секс
Португалка се удала за Србина: Мислила да је руски балетан
"Ријеч је о сумњама на организовану превару са социјалним давањима, превару у трговини возилима, пореску утају, фалсификовање докумената и прање новца. Против двије правоснажно осуђене особе из овог круга постоје судске одлуке о одузимању имовине због пореске утаје повезане са трговином аутомобилима и преваре са социјалним давањима у износу већем од 360.000 евра, као и више од 20.000 евра".
Истражиоци су затим сазнали за свадбу.
"Постојали су показатељи да ће осуђени на прослави показати значајну имовину и да би могло доћи до предаје већих количина готовине и других вриједности", рекао је.
Све до непосредно пред славље клан је успијевао да сакрије тачну локацију догађаја. Због тога је неколико баварских полицијских управа било у стању приправности.
Свијет
Младожења преминуо пред вјенчање
На крају је прослава одржана на подручју надлежности полицијског предсједништва Горња Баварска Сјевер.
Акцијом је руководио шеф криминалистичке полиције Бернд Доминик. Међутим, акција није кренула према плану.
Наиме, царина је поставила контролни пункт на ауто-путу А9.
"То је било све само не промишљено. Када царина већ поставља такву контролу, и то још у суботу? Наводно је контролисан и један члан породице у Ламборгинију. Наши људи нису глупи и могуће је да их је то упозорило", рекао је Јилдиз.
Посматрачке екипе изненада су примијетиле да је велики дио свадбених гостију почео ужурбано да одлази још прије званичног почетка прославе. Главнина полицијских снага тада је тек била на путу ка рацији. Руководство акције одлучило је да обустави велики упад.
Ипак, истражиоци нису отишли празних руку. Пронашли су Марка Ц. сакривеног у под једним степеништем. Хитно су вратили дио полицијских снага на терен, преноси "Телеграф".
Свијет
Узбуна код НАТО базе, блокирано подручје
"Истражни органи су укупно заплијенили око 190.000 евра у готовини, приближно 115 златних новчића, неколико сатова марке Ролекс, луксузно возило марке Ролс-Ројс, као и накит и друге вриједности", поручио је Јилдиз.
Вожња младенаца луксузном лимузином у брачну ноћ била је отказана. Такође се испоставило да су неки од златника били фалсификовани.
Према информацијама листа "Билд", Марко Ц. је након тога користио упадљив BMW серије 5. Наводно му је и тај аутомобил заплијењен 29. јула, док је био на излету са својом невјестом кроз мирни алпски крај.
Jaja, die mobilen Fachkräfte für Eigentumsübertragung mal wieder…BILD berichtet:I— Pea Shooter (@RBSN_ZHLR) August 4, 2026
Am 04. Juli 2026 führte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft (Ermittlungsgruppe „Avalon“) zusammen mit über 500 Beamten von Polizei, Zoll und Steuerfahndung eine Razzia bei einer… pic.twitter.com/ELrAlEDvOR
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
52
15
38
15
36
15
35
15
23
Тренутно на програму