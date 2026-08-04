Пожари у Грчкој под контролом, стотине ватрогасаца у приправности

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шумски пожари Грчкој благо попуштају, иако су стотине ватрогасаца у приправности због сталног ризика сјеверозападно од Атине.
У том подручју је због стрмих брда и кањона отежано обуздавање ватрене стихије која је уништила куће и спалила шуме, пољопривредно земљиште и маслињаке.
Свијет
Купачи мислили да сањају: Таласи донијели вреће пуне новца
Локалне екипе, уз подршку авиона из Румуније и Француске, дјеловале су на три фронта западно од Атине у Коринтском заливу, гасећи пламен који бјесни од петка, 31. јула.
Јаки суви вјетрови који дувају са Егејског мора, познати као мелтеми, отежавали су напоре ватрогасаца, а авиони понекад нису могли да дјелују.
"Нисмо имали авион на располагању 30 часова, што нам је узроковало много потешкоћа", рекао је замјеник портпарола ватрогасне бригаде Јоанис Артопојос за јавни сервис ЕРТ.
Европа је овог љета опустошена шумским пожарима након периода рекордних топлотних таласа и мало кише, услова за које многи научници кажу да су погоршани климатским промјенама изазваним људским дјеловањем.
Француска и Шпанија су посебно тешко погођене, иако су се огромни пожари у тим државама смирили током викенда. Грчка, познато жариште, до сада је имала релативно благо љето.
Регион
У фрижидеру и кади пронашли 30 трулих лешева животиња: Подигнута оптужница
Два члана посаде ватрогасног хеликоптера погинула су 2. августа у близини приморске заједнице Псата, око 40 километара од Атине, након судара у ваздуху са другим хеликоптером, чија су два члана посаде преживјела.
Околности несреће, у којој су учествовали хеликоптери "бел" регистровани у САД, истражује Федерална управа за ваздухопловство САД, саопштиле су грчке власти.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Свијет
3 ч0
Економија
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
15
52
15
38
15
36
15
35
15
23
Тренутно на програму