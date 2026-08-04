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Пожари у Грчкој под контролом, стотине ватрогасаца у приправности

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:09

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Шумски пожар гори у области Ретимна, на јужном грчком острву Крит, у сриједу, 29. јула 2026. године, гдје су два ватрогасца погинула током гашења пожара.
Фото: Tanjug/AP Photo/Giannis Angelakis

Шумски пожари Грчкој благо попуштају, иако су стотине ватрогасаца у приправности због сталног ризика сјеверозападно од Атине.

У том подручју је због стрмих брда и кањона отежано обуздавање ватрене стихије која је уништила куће и спалила шуме, пољопривредно земљиште и маслињаке.

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Локалне екипе, уз подршку авиона из Румуније и Француске, дјеловале су на три фронта западно од Атине у Коринтском заливу, гасећи пламен који бјесни од петка, 31. јула.

Јаки суви вјетрови који дувају са Егејског мора, познати као мелтеми, отежавали су напоре ватрогасаца, а авиони понекад нису могли да дјелују.

"Нисмо имали авион на располагању 30 часова, што нам је узроковало много потешкоћа", рекао је замјеник портпарола ватрогасне бригаде Јоанис Артопојос за јавни сервис ЕРТ.

Европа је овог љета опустошена шумским пожарима након периода рекордних топлотних таласа и мало кише, услова за које многи научници кажу да су погоршани климатским промјенама изазваним људским дјеловањем.

Француска и Шпанија су посебно тешко погођене, иако су се огромни пожари у тим државама смирили током викенда. Грчка, познато жариште, до сада је имала релативно благо љето.

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Два члана посаде ватрогасног хеликоптера погинула су 2. августа у близини приморске заједнице Псата, око 40 километара од Атине, након судара у ваздуху са другим хеликоптером, чија су два члана посаде преживјела.

Околности несреће, у којој су учествовали хеликоптери "бел" регистровани у САД, истражује Федерална управа за ваздухопловство САД, саопштиле су грчке власти.

(Срна)

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Тагови :

Грчка

Атина

пожар

Ватрогасци

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