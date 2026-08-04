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Преминуо Милован Грбић (105), један од најстаријих Бањалучана

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 12:17

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Старац положио руку на дрену штаку.
Фото: Pexels/khbab alturky

Милован Грбић, најстарији члан Градског удружења пензионера Бањалука, а засигурно и један од најстаријих Бањалучана, преминуо је данас, 4. августа, у 106. години.

Био је један од најстаријих Бањалучана и најстарији члан Градског удружења пензионера.

И након стоте године говорио је да га је рад одржавао активним.

Његови одговори о животу и дуговјечности остали су посебно упечатљиви.

Са Милованом екипа "Независних новина" разговарала је у новембру 2024. године када је прослављао свој 104. рођендан.

Како нам је тада рекао, рођен је 20. новембра 1920. године, а на питање који је рецепт за дуг живот, Милован нам прецизан одговор није дао.

Одрастао у великој породици

Милован је растао уз још 13 браће и сестара.

Рекао нам је тада да код доктора не иде често, а присјећајући се прошлих времена, док су га и здравље и ноге служиле, радио је по селу. Вршио и скупљао људима жито. Ни тада, иако је прешао 100. годину, од посла није одустајао.

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"Сад не могу Бог зна шта радити. Не могу ме ноге држати четири-пет сати да стојим и радим. Заболе ме кољена, па морам сјести. Прије сам волио радити, али сада нисам кадар. Не радим тешког посла, немам снаге", рекао је тада Милован за "Независне новине".

У пензији још од када је Тито умро

У пензији је уживао дуго, али колико тачно, није се могао сјетити.

"Бога ми, не знам ти рећи колико сам у пензији", рекао је Милован, а пријатељи који су били на прослави истакли су да пензију прима још од када је Тито умро.

На 104. рођендану су му били бројни гости, а међу њима и представници Градског удружења пензионера Бањалука, а како је тада рекао Зоран Ћетковић из овог удружења, овакви рођендани нису чести.

"Посјетили смо нашег најстаријег пензионера у Градском удружењу пензионера Милована Грбића који прославља 104. рођендан и ми смо дошли са скромним поклоном да га обиђемо и да му пожелимо здравље и срећу", рекао је прије двије године Ћетковић за "Независне новине".

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Тагови :

преминуо мушкарац

старац

Бањалука

Милован Грбић

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