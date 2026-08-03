Почела комеморативна академија поводом егзодуса Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

Аутор:АТВ редакција
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Код Храма Христа Спаситеља у Бањалуци почела је комеморативна академија поводом 31 године од егзодуса Срба из Републике Српске Крајине у злочиначкој хрватској акцији "Олуја".
Академију "Да се не заборави – марама плава" организује Документационо-информациони центар "Веритас", а присуствује јој министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор "Веритаса" Саво Штрбац.
Комеморативној академији присуствује и сценариста документaрног филма "Олуја, колона која траје вјековима" Наташа Дракулић и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.
Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година.
Испред Храма Христа Спаситеља у Бањалуци отворена је и изложба под називом "Да се не заборави - гранатирање Хрватске војске на избјегличке колоне на Петровачкој цести и Сводни", поводом обиљежавања 31 године од егзодуса Срба из некадашње Републике Српске Крајине у злочиначкој акцији хрватске војске и полиције "Олуја".
Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.
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