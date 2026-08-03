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Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

Аутор:

Огњен Матавуљ
03.08.2026
21:29=>21:46

Коментари:

14
Нова пуцњава Источно Сарајево 3.8.2026.
Фото: ATV

Нова пуцњава догодила се вечерас у Источном Новом Сарајеву и како сазнаје АТВ рањен је Давор Дабић, који је хитно превезен у болницу.

Нападач је након пуцњаве побјегао и полиција ради на његовом проналаску.

Очевици причају да је до пуцњаве дошло у близини кафића ”Централ” у Хиландарској улици.

”Чули су се галама, а затим и пуцњава. Једна особа је лежала повријеђена. Убрзо је стигла Хитна помоћ и превезла га у болницу”, причају станари Хиландарске улице.

Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

На лицу мјеста налази се велики број полицијских службеника, који су оградили мјесто пуцњаве и обезјеђују лице мјеста.

Тачне околности пуцњаве се утврђују.

Ко је Давор Дабић?

Давор Дабић, који је вечерас рањен у новој пуцњави у Лукавици, у полицијским евиденцијама важи за криминогену особу блиску Дарку Елезу.

Дабић је својевремено хапшен у акцији ”Лутка” када је раскринкрана Елезова криминална група због више тешких кривичних дјела, међу којима су убиства и милионске оружане пљачке.

Прошле године хапшен је у акцији ”Пролом 2” због сумње да је био члан криминалне групе која се бавила трговином наркотицима. Тада је ухапшено укупно седм особа због сумње да су од марта 2020. до септембра 2025. године преко криптованих апликација ”Sky” и ”Anom” договарали набавку и препродају наркотика.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

Јуче је у Источном Новом Сарајеву упуцан Коста Пандуревић, а због пуцњаве се интензивно трага за Ђорђем Ждралом. Све детаље можете прочитати ОВДЈЕ:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Ново Сарајево

Пуцњава

Давор Дабић

Коментари (14)

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