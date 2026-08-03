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Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 21:32

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министар унутрашњих послова Републике Српске
Фото: ATV

Злочиначка хрватска акција "Олуја" била је агресија на Републику Српску Крајину и ријеч је о највећем етничком чишћењу Срба на простору бивше Југославије, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Будимир је истакао да су, након Срба на Косову и Метохији, Личани, Кордунаши, Банијци, Славонци и Сремци најстрадалнији из корпуса српског народа.

"Република Српска Крајина је велика опомена погрешних српских политика тих година и подјела које су се десиле", рекао је Будимир новинарима у Бањалуци прије почетка комеморативне академији поводом 31 године од егзодуса Срба из Републике Српске Крајине у злочиначкој хрватској акцији "Олуја".

Он је нагласио да политика српског народа мора бити политика јединственог дјеловања у његовој заштити гдје год да живи.

Будимир је подсјетио да је Влада Републике Српске измјенама закона у вези са борачким питањима први пут ријешила питања бораца Војске Републике Српске Крајине.

Да се не заборави - Олуја

"Нажалост, на подручју Републике Српске није остао, по мом мишљењу, довољан број Срба из Републике Српске Крајине, раселили су се по свијету. И ја сам дијете из колоне када је хрватска војска направила агресију и на БиХ, односно Републику Српску, и западнокрајишке општине", рекао је Будимир.

Академију "Да се не заборави – марама плава" организовао је Документационо-информациони центар "Веритас".

Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.

На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.

Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година.

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Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.

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Тагови :

Жељко Будимир

Олуја

Егзодус

Република Српска

страдање Срба

култура сјећања

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