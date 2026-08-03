Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Аутор:АТВ редакција
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Злочиначка хрватска акција "Олуја" била је агресија на Републику Српску Крајину и ријеч је о највећем етничком чишћењу Срба на простору бивше Југославије, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Будимир је истакао да су, након Срба на Косову и Метохији, Личани, Кордунаши, Банијци, Славонци и Сремци најстрадалнији из корпуса српског народа.
"Република Српска Крајина је велика опомена погрешних српских политика тих година и подјела које су се десиле", рекао је Будимир новинарима у Бањалуци прије почетка комеморативне академији поводом 31 године од егзодуса Срба из Републике Српске Крајине у злочиначкој хрватској акцији "Олуја".
Он је нагласио да политика српског народа мора бити политика јединственог дјеловања у његовој заштити гдје год да живи.
Будимир је подсјетио да је Влада Републике Српске измјенама закона у вези са борачким питањима први пут ријешила питања бораца Војске Републике Српске Крајине.
"Нажалост, на подручју Републике Српске није остао, по мом мишљењу, довољан број Срба из Републике Српске Крајине, раселили су се по свијету. И ја сам дијете из колоне када је хрватска војска направила агресију и на БиХ, односно Републику Српску, и западнокрајишке општине", рекао је Будимир.
Академију "Да се не заборави – марама плава" организовао је Документационо-информациони центар "Веритас".
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.
Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година.
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Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.
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