Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

Аутор:АТВ редакција
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Спољна политика предсједника САД Доналда Трампа "Америка на првом мјесту" поставља једноставно питање сваком спољном ангажману: Шта то чини за амерички народ?
Троструки развој догађаја у јулу 2026. године истиче троструки одговор на ово питање у вези са БиХ, централноевропском земљом формираном Дејтонским споразумом из 1995. године, којим је окончан рат и створена два правна ентитета: Република Српска, коју углавном чине православни хришћани и ФБиХ коју углавном чине муслимани (звани Бошњаци), са значајном мањином етнички хрватских римокатоличких хришћана, пише уредник Harvard Journal of Law & Public Policy Тијаго де Алмеида Граф.
Текст преносимо у цијелости:
Прво, 1. јула 2026. године, док смо славили 250 година независности од тиранина по имену краљ Џорџ III, неизабрани њемачки "високи представник"у БиХ, Кристијан Шмит, који је, попут Џорџа III, доносио оно што је наша Декларација од 4. јула 1776. назвала "Актима лажног законодавства", поднио је оставку.
Друго, наша 250. годишњица почетка нашег Револуционарног рата подсјећа нас да се ратови дешавају и да се наша безбједност никада не сме узимати здраво за готово.
Треће, 13. јула 2026. године, лидери двије политичке странке у БиХ, једна која представља Србе православне хришћане (Савез независних социјалдемократа, такође познат као СНС“), и једна која представља хрватске римокатоличке хришћане (Хрватска демократска заједница, такође позната као ХДЗ), у заједничкој јавној изјави су се у суштини сложили са мишљењем Уставноправног одбора Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ од 13. фебруара 2026. године да "високи представник у БиХ нема уставна овлашћења да доноси законе".
Према једном новинском извјештају, "лидер СНСД-а Милорад Додик и лидер ХДЗ-а БиХ Драган Човић изјавили су у Мостару да су се сложили да све одлуке које су наметнули високи представници треба поништити".
Поводом ове прве те врсте заједничке изјаве Срба, православних и Хрвата, римокатоличке цркве, прва енциклика првог папе рођеног у Америци, "Magnifica Humanitas: Humanity In Its Grandeur" папе Лава XIV, истиче један од кључева за рјешавање 30 година неуспјелог процеса изградње нације у БиХ: "Принцип супсидијарности... подстиче нас да превазиђемо било који облик патерналистичког или на добробити заснованог управљања друштвеним животом, већ да уместо тога промовишемо културу заједничке одговорности у држави која цијени грађанску иницијативу и. одлуке се доносе на нивоу који је најближи укљученим лицима".
Данас, три различита народа у БиХ нуде три стратешка односа који чекају да буду његовани: католички хришћански Хрвати, рођаци нашег НАТО савезника Хрватске; православни хришћански Срби, који су више пута бирали протрамповског лидера по имену Милорад Додик; и муслимански Бошњаци, чији је просперитет боље обезбијеђен америчком трговином и инвестицијама него покровитељством Турске, земаља Залива или Ирана.
Скоро три деценије, овом европском земљом три различита народа не управљају лидери које ти народи бирају, већ неизабрани страни бирократа познат као "високи представник".
У сваком случају, именовањем Американца на функцију вршиоца дужности високог представника 1. јула 2026. године, долази тренутак да се тиранска "Бонска овлашћења" Канцеларије високог представника – на основу којих су донијети, да цитирамо нашу Декларацију независности од 4. јула 1776. године, "стотине аката наводног законодавства" - прогласе ништавним од самог почетка ("void ab initio"), односно као да никада нису ни постојала.
Када се то догоди, народ БиХ моћи ће сам да одлучује о својој будућности, а Американци ће моћи да улажу у пријатељску европску земљу. Што је најважније, уколико предсједник Доналд Трамп узврати подршку коју је више пута добио од предсједника Републике Српске Милорада Додика, Америка ће у БиХ – у нашој глобалној трци за кључним стратешким ресурсима - добити пријатеља и партнера.
Недавна дешавања у БиХ отворила су врата предсједнику Доналду Трампу да узврати подршку коју је у више наврата добио од предсједника Милорада Додика.
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