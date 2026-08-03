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Први смртни случајеви у великој епидемији паразита у Америци: Двије особе преминуле

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 22:41

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Ћелија је основна градивна и функционална јединица свих живих организама.
Фото: pexels/Lidija Ostojić

Двије особе су преминуле у Мичигену током велике епидемије цријевне болести изазване микроскопским паразитом циклоспора, саопштили су здравствени званичници државе.

Ово су први потврђени смртни случајеви повезани са овом епидемијом у САД. Обије преминуле особе имале су друге здравствене проблеме, који су могли бити додатно погођени цревним болестима и дехидрацијом.

Здравствене власти Мичигена нису објавиле додатне информације о преминулом, пише АП .

Изазива јаку и дуготрајну дијареју

Циклоспора је микроскопски паразит који инфицира цријева и изазива болест познату као циклоспоријаза. Најчешћи симптом је воденаста дијареја са честим, понекад снажним пражњењем црева.

Могу се јавити и губитак апетита и тежине, грчеви, надимање, мучнина, умор и грозница. Болест је ријетко фатална, али може изазвати озбиљну дехидрацију, посебно код старијих особа и оних са другим болестима.

Случајеви обично достижу врхунац током касног прољећа и љета. Паразит се шири храном или водом контаминираном фецесом, а прошле епидемије су често биле повезане са свјежим воћем и поврћем.

Више од 20.000 случајева широм земље

Амерички центри за контролу и превенцију болести упознати су са више од 18.000 потврђених или могућих случајева у тренутном таласу инфекција. Подаци из савезних држава указују да би укупан број могао бити већи од 20.000.

Ово је далеко већи број него претходних година. Претходни рекорд је постављен 2019. године, када је у САД пријављено око 4.700 случајева.

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Само у Мичигену је до средине јула пријављено 2.640 случајева, а истрага је идентификовала зелену салату и друго лиснато поврће као могући извор.

Дио случајева везаних за салату из Мексика

Федерални здравствени стручњаци су идентификовали зелену салату из Мексика, која се служи у ресторанима Тако Бел у девет држава, као један од извора епидемије.

До краја јула, 1.947 случајева је повезано са салатом, а најмање 98 заражених је завршило у болници.

Истрага се наставља јер би други произвођачи, ресторани, трговци на мало или дистрибутивни канали могли бити повезани са епидемијом.

Здравствене власти упозоравају да прање воћа и поврћа може смањити ризик, али не мора у потпуности елиминисати паразите циклоспору. Особама које су погођене савјетује се да посјете љекара јер се болест може лијечити антибиотицима.

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Тагови :

Цријева

Болест

Америка

Паразити

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