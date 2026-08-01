Бол у доњем дијелу леђа може да буде знак рака: Овај симптом открива малигно обољење

Аутор:АТВ редакција
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Међу малигним обољењима која могу изазвати овај симптом, најчешћи је колоректални карцином, односно рак дебелог цријева.
У ријетким случајевима, тумор у дебелом цријеву може да порасте до те мјере да изазове бол у доњем дијелу леђа. Осим колоректалног карцинома, бол у овом дијелу тијела може указивати и на рак јајника, простате, материце, желуца, као и на хордом, ријетку врсту рака кичме.
Бол може бити оштар, пробадајући или туп. Сличан образац бола јавља се и код рака простате, јајника и материце. Најчешће почиње у предјелу репне кости, а може да се шири низ ноге.
Код хордома могу да се јаве и потешкоће са контролом мокрења и пражњења цријева.
Бол у стомаку један је од честих симптома рака дебелог цријева. Његов интензитет и карактер зависе од мјеста на којем се тумор налази, као и од начина на који расте унутар цријева, пише Најжена.
Према писању часописа Health, потребно је обратити се љекару ако бол у доњем дијелу леђа траје дуже од четири недјеље, нарочито уколико је праћен неким од сљедећих симптома:
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