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Бол у доњем дијелу леђа може да буде знак рака: Овај симптом открива малигно обољење

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 20:22

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doktor ljekar uniforma medicina
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Међу малигним обољењима која могу изазвати овај симптом, најчешћи је колоректални карцином, односно рак дебелог цријева.

У ријетким случајевима, тумор у дебелом цријеву може да порасте до те мјере да изазове бол у доњем дијелу леђа. Осим колоректалног карцинома, бол у овом дијелу тијела може указивати и на рак јајника, простате, материце, желуца, као и на хордом, ријетку врсту рака кичме.

Бол може бити оштар, пробадајући или туп. Сличан образац бола јавља се и код рака простате, јајника и материце. Најчешће почиње у предјелу репне кости, а може да се шири низ ноге.

Код хордома могу да се јаве и потешкоће са контролом мокрења и пражњења цријева.

Бол у стомаку један је од честих симптома рака дебелог цријева. Његов интензитет и карактер зависе од мјеста на којем се тумор налази, као и од начина на који расте унутар цријева, пише Најжена.

Када се због бола у доњем дијелу леђа јавити љекару

Према писању часописа Health, потребно је обратити се љекару ако бол у доњем дијелу леђа траје дуже од четири недјеље, нарочито уколико је праћен неким од сљедећих симптома:

  • грозница без очигледног узрока
  • лична или породична историја рака
  • бол у леђима који се јавио након повреде
  • бол који се појачава у лежећем положају или буди током ноћи
  • губитак контроле над мокрењем или пражњењем цријева
  • пецкање приликом мокрења или присуство крви у урину
  • бол који се шири низ ногу испод кољена
  • ненамјеран губитак тјелесне тежине
  • слабост или утрнулост у предјелу задњице, ногу, бутина или карлице

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Тагови :

канцер

здравље

Болест

симптоми

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