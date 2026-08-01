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Несрећа током шумских радова: Преврнуо се трактор, једна особа страдала

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
01.08.2026 19:53

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Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед
Фото: Pixabay

Једно лице смртно је страдало данас у мјесту Рибари код Гацка након превртања трактора током извођења шумских радова, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.

“Полицијској станици Гацко је данас око 16.20 часова из Дома здравља Гацко пријављено да је приликом шумских радова дошло до превртања трактора, усљед чега је једно лице смртно страдало”, рекли су за АТВ из ПУ Требиње.

По налогу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Требињу, полицијски службеници Полицијске станице Гацко извршили су увиђај на лицу мјеста, предузимају се све мјере и радње ради утврђивања околности ове несреће.

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Тагови :

преминуо тракториста

Саобраћајна несрећа

Гацко

Трактор

преврнуо се трактор

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